 Sheinbaum niega posibilidad de intervención militar de EE.UU. en México
Sheinbaum niega posibilidad de intervención militar de EE.UU. en México

"Nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero", apuntó la presidenta mexicana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes cualquier posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.

"Yo le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún Gobierno extranjero", apuntó tajante la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó, asimismo, que el tema no es nuevo y que el mandatario estadounidense ha hecho sugerencias similares en varias conversaciones previas.

"Lo he mencionado muchas veces en las pláticas (conversaciones) que he tenido con el presidente Trump telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar de EE. UU. en México que necesiten para combatir a los grupos delictivos’", apuntó.


Claudia Sheinbaum, presidenta de México - EFE

Sin embargo, reiteró que tanto el mandatario estadounidense como funcionarios y legisladores, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente visitó México, han sido informados de la postura mexicana.

"Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y los primeros puntos quedan muy claros: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación", aseveró.

"No lo vamos a pedir"

Recordó que, incluso, tras esas conversaciones el Gobierno de EE. UU. difundió un comunicado en el que quedó claro de que solo intervendrían si México lo solicitaba.

"Nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero", apuntó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que Trump afirmara que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico y dijo que no descarta un ataque contra los carteles que operan en ambos lados de la frontera.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

En los últimos meses, sectores conservadores en EE. UU. han presionado para una respuesta más agresiva contra el narcotráfico, mientras México insiste en que la cooperación bilateral debe centrarse en intercambio de inteligencia, reducción del tráfico de armas y respeto absoluto a la soberanía.

*Con información de EFE

