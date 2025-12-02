 Trump advierte a Honduras si altera resultados de elecciones
Internacionales

Trump advierte de "consecuencias" a Honduras si altera resultados de elecciones presidenciales

Trump subrayó que es "imperativo" que el CNE complete el proceso y afirmó que la voluntad expresada por los votantes "en abrumadoras cifras" debe ser respetada.

Donald Trump, presidente de EE.UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE.UU. / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de posibles consecuencias a Honduras si "altera" los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, y urgió a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos, detenido la noche de los comicios.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que "Honduras está tratando de cambiar los resultados" y sostuvo que "habrá consecuencias" si esto ocurre.

El mandatario señaló que el recuento se detuvo abruptamente a medianoche, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) había contabilizado el 47 % de las actas.

Según Trump, hasta el momento del corte, el escrutinio mostraba una contienda cerrada entre los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, con una ventaja de apenas 500 votos para Asfura. El exmandatario insistió en que "cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados".

El mandatario republicano subrayó que es "imperativo" que el CNE complete el proceso y afirmó que la voluntad expresada por los votantes "en abrumadoras cifras" debe ser respetada. "¡La democracia debe prevalecer!", añadió.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Empate técnico

Los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura (Nacional, 39,91 %), respaldado públicamente por Trump, y Salvador Nasralla (Liberal, 39,89 %), con el primero con apenas unos 515 votos por encima tras ser escrutado el 57,03 % de las actas, en un proceso lento con apenas cambios en la jornada.

"El resultado de las votaciones es un castigo de los ciudadanos que se sienten defraudados por promesas incumplidas de Libre que no puedo decir adentro", afirmó a EFE una fuente cercana al Ejecutivo que solicitó el anonimato, que además considera que la candidata presidencial Rixi Moncada "desde el principio tuvo poca aceptación en las bases del partido".

*Con información de EFE

