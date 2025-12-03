¿Juan Orlando Hernández regresará a Honduras?

Ana García, esposa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, indultó el pasado lunes, después de haber sido condenado, en 2024, a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, dijo este miércoles a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras.
"No hemos tomado ninguna decisión al respecto, está tan reciente, vamos a tomarnos el tiempo para meditar muy bien como familia y tomar esas decisiones sabias pensando en el bienestar de Juan Orlando, de nuestros hijos, de todas nuestras familias", indicó la esposa de Hernández en su residencia en Tegucigalpa.
"Estamos todavía decidiendo muchos temas, él acaba de salir, creo que tiene apenas ni 48 horas de haber salido. Entonces, nos hemos tomado las cosas con calma", reiteró García.
Paradero desconocido
El indulto sorprendió a muchos que se preguntan qué llevó a Trump a tomar esta decisión, particularmente en momentos en que ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, con un costoso despliegue militar.
Por su parte, y tras su liberación el 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton, en Pensilvania, Hernández, de 58 años, no ha dado señales sobre su paradero.
Su liberación ocurre apenas un año después de su condena y tras un intento fallido de solicitar un nuevo juicio. Trump defendió la decisión del indulto, calificando el proceso en Nueva York como "injusto" y comparándolo con una "cacería de brujas".
Mientras, el caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con EE. UU. y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.
La polémica se agrava con la actual contienda electoral, donde la influencia de Trump y la permanencia de Hernández en paradero desconocido han generado una gran incertidumbre política.
*Con información de EFE