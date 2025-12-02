 Expresidente Juan Orlando Hernández, liberado en EE. UU.
Internacionales

Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trump

Trump había anunciado que pensaba indultar a Hernández tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden le "tendió una trampa" al exmandatario hondureño.

Compartir:
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, EFE
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras / FOTO: EFE

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado en EE. UU. por narcotráfico, fue liberado el lunes 1 de diciembre, según registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a EE. UU., y fue sentenciado a 45 años de prisión, por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares, en marzo de 2024.

Según el sitio web de BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión federal de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania.

Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP.

Foto embed
Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño - EFE

Ana García, esposa del expresidente hondureño, afirmó este martes que su marido "volvió a ser un hombre libre" y agradeció por ello al mandatario estadounidense. "Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump", escribió García en su cuenta de X.

Indulto

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

La decisión de liberar a Hernández ha generado críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política.

Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de "Su excelencia", algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una "persistente campaña de cabildeo" desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

*Con información de EFE

En Portada

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Roosevelt

08:02 AM, Dic 02
Sopegno: Cada vez que el club me necesitó, di la carat
Deportes

Sopegno: "Cada vez que el club me necesitó, di la cara"

07:30 AM, Dic 02
CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en eleccionest
Nacionales

CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en elecciones

07:13 AM, Dic 02
Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trumpt
Internacionales

Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trump

07:39 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos