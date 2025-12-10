 Guterres considera inaceptables las amenazas contra Machado
Internacionales

Guterres considera inaceptables las amenazas contra Machado

Las declaraciones del secretario general de la ONU se dieron en el contexto de las reacciones por la recepción del Nobel de la Paz.

Compartir:
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres,, EFE/ Fraga Alves
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, / FOTO: EFE/ Fraga Alves

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este miércoles "cualquier amenaza" contra la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras su reciente reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz.

Cualquier amenaza a María Corina Machado por ganar o recibir el Premio Nobel es inaceptable. No debería haber ninguna amenaza contra ella ni contra nadie que trabaje por apoyar los derechos humanos en Venezuela", dijo hoy en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz de Guterres.

El vocero subrayó la importancia de proteger a todas las personas que defienden los derechos humanos en el país suramericano, en un contexto marcado por la tensión política y las denuncias de represión de la sociedad civil.

El pasado 10 de octubre, Guterres felicitó a Machado por lograr el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando que ha sido una "defensora de la democracia" y "una voz de unidad en su país".

"En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados mundialmente, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático", dijo entonces el diplomático portugués.

Real Madrid confirma su debacle ante el Manchester City

El Real Madrid cayó 1-2 ante el City en el Bernabéu, un revés que deja a Xabi Alonso en la cuerda floja y al equipo sumido en dudas tras una semana marcada por lesiones y falta de gol.

Contexto de las declaraciones de Guterres

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no pudo viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque estará igualmente en la capital noruega, según el Instituto Nobel.

Machado dedicó este miércoles el Nobel a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".

La opositora venezolana hizo "todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia", un viaje en una situación de "extremo peligro" y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó este instituto en un comunicado.

En Portada

Guatemala extradita a tres hombres vinculados al narcotráfico a Estados Unidost
Nacionales

Guatemala extradita a tres hombres vinculados al narcotráfico a Estados Unidos

02:03 PM, Dic 10
Solicitan investigar a la FIFA tras premiación de Infantino a Donald Trumpt
Deportes

Solicitan investigar a la FIFA tras premiación de Infantino a Donald Trump

11:22 AM, Dic 10
Mbappé en el banquillo para el Real Madrid vs. Manchester Cityt
Deportes

Mbappé en el banquillo para el Real Madrid vs. Manchester City

12:47 PM, Dic 10
Inicia juicio de exviceministro por muerte de funcionario del Congresot
Nacionales

Inicia juicio de exviceministro por muerte de funcionario del Congreso

12:39 PM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos