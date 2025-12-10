 OEA rechaza cualquier convocatoria que pueda alterar última fase de elecciones en Honduras
A más de una semana de las elecciones electorales, restan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE.

Los candidatos presidenciales de Honduras, Salvador Nasralla (i) y Nasry Asfura (d)., Foto EFE
Los candidatos presidenciales de Honduras, Salvador Nasralla (i) y Nasry Asfura (d). / FOTO: Foto EFE

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras rechazó "cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral".

"Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", indicó el organismo en la red social X.

Señaló además que con "con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las EleccionesHonduras2025".

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", enfatizó la Misión.

El mensaje de la MOE/OEA fue divulgado pocas horas después de que el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), convocó a grupos de sus activistas en Tegucigalpa a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del CNE dejó los resultados con Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

A más de una semana de las elecciones electorales, restan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE, que al parecer procederá a esa fase el miércoles.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldía, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Elecciones en Honduras: Nasralla denuncia “fraude” y pide escrutinio “acta por acta”

Nasralla afirmó a periodistas que existe “un fraude monumental” en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral y en la que ha sido divulgada hasta ahora.

Vía EFE

