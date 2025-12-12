 Escrutinio especial en Honduras, ¿qué es y para qué se hace?
Internacionales

Escrutinio especial definiría al nuevo presidente de Honduras

La victoria electoral se la disputan Nasry Asfura, del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Un hombre observa los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Honduras, EFE/ Carlos Lemos
Un hombre observa los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Honduras / FOTO: EFE/ Carlos Lemos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará el sábado 16 de diciembre un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó este viernes a EFE una fuente oficial.

La victoria electoral en Honduras se la disputan Nasry Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,52 % de los votos y cuenta con el apoyo del presidente de EE. UU., Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39,20 %, quien cuestiona este resultado difundido por el CNE en base al 99,40 % del escrutinio.

Escrutinio especial

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales.

Señaló que el escrutinio especial se hará en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre pasado, del CNE, y de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia del proceso.

Foto embed
Fotografía que muestra pantallas con los resultados parciales de las elecciones presidenciales de Honduras - EFE/ Carlos Lemos

Cada partido político acreditó a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de doce horas cada uno y que contará con 150 mesas receptoras, precisó Mendoza.

Agregó que este proceso podría finalizar la próxima semana, aunque el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada al tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

El coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, afirmó el martes pasado que la fórmula presidencial en los comicios fue ganada por Nasralla, en lo que se interpreta como un reconocimiento tácito de la derrota del oficialismo.

Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Xiomara Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor.

En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos.Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

*Con información de EFE

