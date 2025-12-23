 Fuerte tormenta en California se extenderá hasta Navidad
Intensas lluvias en California se extenderán hasta Navidad

El NWS ha emitido una alerta de inundación para gran parte del sur de California, con pronósticos de que la intensidad de lluvia alcance una pulgada por hora.

Inundaciones en California, Captura de pantalla de la red social X
Inundaciones en California / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Al menos una persona murió debido a las intensas lluvias que afectan a California, y que se esperan se intensifiquen en las próximas horas, lo que ha obligado a las autoridades meteorológicas a emitir alertas por posibilidad de inundaciones y deslaves que podrían golpear a la mayoría del estado.

Un río atmosférico que afecta el norte del estado se cobró su primera víctima mortal, en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos debido a las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que "se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias", en el área de la Bahía.

Se pronostican tormentas hasta Navidad, lo que probablemente causará más inundaciones en algunas zonas ya afectadas por las lluvias a medida que aumente la acumulación de agua.

El panorama no es mejor en el sur del estado, que espera que las tormentas se desplacen hacia esa región, donde se prevén fuertes precipitaciones en Los Ángeles y San Diego.

Alerta de inundación

El NWS ha emitido una alerta de inundación para gran parte del sur de California, que entra en vigor este martes, con pronósticos de que la intensidad de lluvia alcance una pulgada (2,54 centímetros) por hora, lo que podría marcar récords en acumulación.

También se esperan fuertes vientos con ráfagas de entre 64 y 96 kilómetros en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los residentes que viven en zonas afectadas por incendios forestales o cerca de ellas que se preparen para posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

La Patrulla de Caminos de California ha advertido sobre condiciones de viaje peligrosas en todo el estado para la Nochebuena, con las lluvias más intensas en el sur del estado, desde Santa Bárbara hasta cerca de la frontera con México.

Las zonas de mayor altitud, como la Sierra Nevada, se verán afectadas por fuertes nevadas y vientos intensos, lo que creará condiciones de viaje peligrosas.

*Con información de EFE

