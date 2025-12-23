 Nuevos archivos: Trump voló "muchas veces" en el jet de Epstein
Nuevos archivos revelan que Trump voló "muchas veces" en el jet de Epstein

Los documentos recién publicados también incluyen varios aparentes indicios, recopilados por el FBI, sobre la supuesta participación de Trump en fiestas realizadas en propiedades de Epstein.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, voló "muchas más veces" de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

"Para su información, queríamos comunicarles que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que teníamos conocimiento)", escribe en un correo electrónico un fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

Ese mensaje que el fiscal envía a sus colegas se presentó como prueba en el juicio contra Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein que fue sentenciada a 20 años de cárcel por ayudar al financiero a reclutar, abusar y prostituir a chicas menores de edad.

Foto embed
Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein -

Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.Trump voló con Epstein en su avión privado en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, según el fiscal.

"Hay registros de que viajó con, entre otros y en distintas ocasiones, con (su exmujer) Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric. En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y (una pasajera cuyo nombre aparece censurado) de 20 años en ese entonces", prosigue el mensaje.

El correo añade que "en otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Maxwell".

Nuevos archivos

Los documentos recién publicados también incluyen varios aparentes indicios, que se desconoce si posteriormente fueron investigados, recopilados por el FBI sobre la supuesta participación de Trump en fiestas realizadas en propiedades de Epstein a principios de la década de 2000.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

"Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra", añade el texto.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

*Con información de EFE

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

