 Los 10 personajes de los momentos más significativos de la ciencia en 2025
Internacionales

Los 10 personajes de los momentos más significativos de la ciencia en 2025

Nature destaca a 10 personas que han participado en algunos de los momentos más significativos de la ciencia en 2025.

Compartir:
Vacunación, Imagen con fines ilustrativos | freepik
Vacunación / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | freepik

Se termina el 2025, considerado "un año difícil para la ciencia" en el mundo, y Nature eligió su lista de 10 personajes de los momentos más significativos de la ciencia en 2025.

"La lista de este año celebra la exploración de nuevas fronteras, la promesa de avances médicos revolucionarios, el compromiso inquebrantable con la salvaguarda de la integridad científica y a aquellas personas que dan forma a las políticas globales que salvan vidas". Así lo resume el editor de artículos especiales de Nature, Brendan Maher, quien escribe que "en un año difícil para la ciencia en todo el mundo, fue reconfortante ver los increíbles descubrimientos y el inspirador trabajo de tantos investigadores".

Susan Monarez

La revista abre la lista con la inmunóloga Susan Monarez, quien se enfrentó a la administración de Donald Trump cuando se le ordenó aplicar políticas de vacunación no respaldadas por la ciencia.

Monarez, a la que se refiere como "guardiana de la salud pública", quien fue despedida un mes después de ser nombrada directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

"Me despidieron por mantener la integridad científica", declaró en una audiencia del Congreso en septiembre y, según su relato, se negó a cumplir las órdenes del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., de despedir a los principales científicos de la agencia y de aprobar previamente las recomendaciones sobre vacunas sin considerar primero los datos científicos pertinentes, recuerda la publicación.

Foto embed
Vacunación - Imagen con fines ilustrativos | freepik

Luciano Moreira

Luciano Moreira, investigador agrícola de la Fundación Oswaldo Cruz en Belo Horizonte (Brasil), es otro de los personajes por abrir la primera fábrica que produce mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia.

Al liberar millones de estos insectos, cuya capacidad para propagar patógenos humanos nocivos se ha visto mermada, Moreira espera combatir la propagación del dengue, una enfermedad viral mortal.

"El bebé pionero"  

"El bebé pionero", así se refiere la publicación al pequeño identificado como KJ, que tenía seis meses cuando recibió en Filadelfia (EE.UU.) una terapia experimental para tratar la enfermedad incurable CPS1, que dificulta a su cuerpo procesar las proteínas.

El millonario tratamiento hiperpersonalizado se creo en un tiempo récord y la pregunta ahora es, indica Nature, "cómo garantizar que otros niños tengan la misma oportunidad".

Foto embed
Bebé - Imagen con fines ilustrativos | freepik

Sarah Tabrizi

También a nivel biomédico, Nature señala a la neuróloga del University College de Londres, Sarah Tabrizi, que forma parte de un equipo que ha desarrollado una terapia que ralentiza el desarrollo de la enfermedad de Huntington.

Liang Wenfeng

2025 fue además un año "de cambios disruptivos" y el empresario chino Liang Wenfeng "revolucionó" el mundo de la Inteligencia Artificial con DeepSeek.

Se trata de un gran modelo lingüístico que funciona a la par con algunos de los mejores, "pero que se construyó con una fracción de los recursos", además se puede descargar y desarrollar de forma gratuita, "lo que ha supuesto una gran ventaja para los científicos".

Foto embed
Inteligencia Artificial - Imagen con fines ilustrativos | freepik

Vera Rubin

Este año se inauguró el Observatorio estadounidense Vera Rubin, con la mayor cámara del mundo, que opera desde el norte de Chile.

La revista apunta al físico de la Universidad de California Tony Tyson, cuyo trabajo en cámaras digitales fue fundamental para el desarrollo del telescopio de 810 millones de dólares, que ideó por primera vez hace más de 30 años.

Yifat Merbl

El descubrimiento de una faceta completamente nueva del sistema inmunitario al estudiar los centros de reciclaje de las proteínas de las células, los proteasomas, es la investigación en la que sobresale la bióloga Yifat Merbl, del Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot (Israel).

 La funcionaria de salud pública de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) Precious Matsoso gana su lugar en la lista como la negociadora del primer tratado mundial de preparación para pandemias, acordado el pasado mayo tras años de arduas negociaciones.

Achal Agrawal

Otro de los protagonistas es el científico de datos, Achal Agrawal, quien descubrió problemas de integridad en la investigación en su país y cuyo trabajo contribuyó a "un cambio histórico en la política de clasificación de las instituciones de educación superior en la India".

Mengran Du

La lista la completa la geocientífica de la Academia China de Ciencias, Mengran Du, que se enfrentó "a riesgos de otro tipo" cuando ella y su equipo se sumergieron a 9.000 metros bajo el océano y observaron por primera vez un ecosistema lleno de extrañas criaturas.

Nature's 10 no es una clasificación de los diez mejores, sino una lista que explora los avances y las historias importantes de la ciencia de este año y algunas de las personas que han desempeñado un papel importante.

*Con información de EFE

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos