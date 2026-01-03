 IA revela cuáles serían las primeras ciudades en una Tercera Guerra Mundial
Internacionales

La IA revela cuáles serían las primeras ciudades en caer durante una Tercera Guerra Mundial

A partir del panorama de crecientes tensiones políticas y militares en 2025, se evalúa cuáles ciudades podrían enfrentar un mayor impacto ante un enfrentamiento de alcance global.

Compartir:
Tercera Guerra Mundial, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tercera Guerra Mundial / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

La escalada de tensiones políticas marcó considerablemente la escena mundial en el 2025. Las tirantes relaciones entre potencias, sumadas al recrudecimiento de los conflictos entre naciones en diferentes puntos del globo instalaron en el imaginario colectivo no solo la preocupación por las terribles consecuencias de las incursiones bélicas, sino el temor ante una inminente Tercera Guerra Mundial.

Conflictos como la guerra en Ucrania, la violencia en Medio Oriente y la confrontación política entre EE. UU., Rusia y China son analizados por organismos internacionales y especialistas. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido utilizada para realizar simulaciones que buscan determinar qué ciudades podrían ser afectadas en las primeras fases de un conflicto global de gran escala.

Un análisis realizado mediante modelos de Inteligencia Artificial identificó a ocho ciudades que podrían figurar entre los primeros objetivos en un conflicto de estas características. Estas ciudades concentran funciones políticas, económicas o militares, y su impacto tendría consecuencias estratégicas.

Esta es la lista de las primeras ciudades en caer durante una Tercera Guerra Mundial, según la IA:

Washington D. C.

La capital de EE. UU. es, por obvias razones, considerada uno de los principales blancos potenciales. Ciudad en la que se encuentra la Casa Blanca, el Pentágono y los organismos que dirigen la política exterior y militar del país, es el bastión político de EE. UU. y el lugar de residencia de los altos mandos estadounidenses, incluyendo al Presidente.

Un ataque contra Washington D. C. no solo tendría consecuencias militares, sino también un enorme impacto psicológico, al golpear el centro del poder global.

Nueva York

Nueva York, otra de las ciudades icónicas de EE. UU., es el hogar de la Bolsa de Wall Street, los principales bancos y la ONU.

La ciudad neoyorquina es considerada un epicentro económico y diplomático y un ataque en su contra paralizaría la economía mundial.

Foto embed
Tercera Guerra Mundial - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Londres y París

En Europa, las capitales del Reino Unido y Francia tienen un peso determinante. Londres, aliado histórico de Washington y miembro de la OTAN, es además un centro financiero global. París, por su parte, también es estratégico por su influencia política y militar, además de ser potencia nuclear.

La caída de cualquiera de estas ciudades afectaría directamente la estructura de seguridad de Europa.

Moscú

La capital rusa es el núcleo del poder militar y político de Rusia. Desde allí se dirigen los arsenales nucleares y las operaciones militares más importantes.

Pekín

Pekín es el centro del Partido Comunista Chino y de la economía de la segunda potencia mundial. En un conflicto global, esta ciudad estaría, hipotéticamente, entre los primeros objetivos de ataques occidentales, pero también sería una de las encargadas de coordinar ofensivas de respuesta, al igual que Moscú.

Foto embed
Tercera Guerra Mundial - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Seúl

En caso de un enfrentamiento en Asia, Seúl sería una de las primeras ciudades en sufrir ataques. La capital surcoreana se encuentra en una posición delicada debido a su cercanía con Corea del Norte y su estrecha alianza con EE. UU.

Tel Aviv

De manera similar a Seúl, Tel Aviv está en el ojo de la tormenta por las constantes tensiones entre Israel e Irán, además de ser un centro tecnológico y económico estratégico en Medio Oriente.

En Portada

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismot
Internacionales

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismo

04:42 PM, Ene 03
Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbit
Deportes

Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbi

03:59 PM, Ene 03
Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez hace lo que EE. UU. quieret
Internacionales

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere"

02:44 PM, Ene 03
Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Madurot
Internacionales

Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Maduro

12:05 PM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos