IA revela cuáles serían las primeras ciudades en una Tercera Guerra Mundial

La escalada de tensiones políticas marcó considerablemente la escena mundial en el 2025. Las tirantes relaciones entre potencias, sumadas al recrudecimiento de los conflictos entre naciones en diferentes puntos del globo instalaron en el imaginario colectivo no solo la preocupación por las terribles consecuencias de las incursiones bélicas, sino el temor ante una inminente Tercera Guerra Mundial.
Conflictos como la guerra en Ucrania, la violencia en Medio Oriente y la confrontación política entre EE. UU., Rusia y China son analizados por organismos internacionales y especialistas. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido utilizada para realizar simulaciones que buscan determinar qué ciudades podrían ser afectadas en las primeras fases de un conflicto global de gran escala.
Un análisis realizado mediante modelos de Inteligencia Artificial identificó a ocho ciudades que podrían figurar entre los primeros objetivos en un conflicto de estas características. Estas ciudades concentran funciones políticas, económicas o militares, y su impacto tendría consecuencias estratégicas.
Esta es la lista de las primeras ciudades en caer durante una Tercera Guerra Mundial, según la IA:
Washington D. C.
La capital de EE. UU. es, por obvias razones, considerada uno de los principales blancos potenciales. Ciudad en la que se encuentra la Casa Blanca, el Pentágono y los organismos que dirigen la política exterior y militar del país, es el bastión político de EE. UU. y el lugar de residencia de los altos mandos estadounidenses, incluyendo al Presidente.
Un ataque contra Washington D. C. no solo tendría consecuencias militares, sino también un enorme impacto psicológico, al golpear el centro del poder global.
Nueva York
Nueva York, otra de las ciudades icónicas de EE. UU., es el hogar de la Bolsa de Wall Street, los principales bancos y la ONU.
La ciudad neoyorquina es considerada un epicentro económico y diplomático y un ataque en su contra paralizaría la economía mundial.
Londres y París
En Europa, las capitales del Reino Unido y Francia tienen un peso determinante. Londres, aliado histórico de Washington y miembro de la OTAN, es además un centro financiero global. París, por su parte, también es estratégico por su influencia política y militar, además de ser potencia nuclear.
La caída de cualquiera de estas ciudades afectaría directamente la estructura de seguridad de Europa.
Moscú
La capital rusa es el núcleo del poder militar y político de Rusia. Desde allí se dirigen los arsenales nucleares y las operaciones militares más importantes.
Pekín
Pekín es el centro del Partido Comunista Chino y de la economía de la segunda potencia mundial. En un conflicto global, esta ciudad estaría, hipotéticamente, entre los primeros objetivos de ataques occidentales, pero también sería una de las encargadas de coordinar ofensivas de respuesta, al igual que Moscú.
Seúl
En caso de un enfrentamiento en Asia, Seúl sería una de las primeras ciudades en sufrir ataques. La capital surcoreana se encuentra en una posición delicada debido a su cercanía con Corea del Norte y su estrecha alianza con EE. UU.
Tel Aviv
De manera similar a Seúl, Tel Aviv está en el ojo de la tormenta por las constantes tensiones entre Israel e Irán, además de ser un centro tecnológico y económico estratégico en Medio Oriente.