 Minnesota acusa al FBI de impedirle acceder a evidencia sobre mujer abatida por ICE
El anuncio ocurre en medio del choque de versiones de autoridades locales y de la Administración de Donald Trump sobre la muerte a tiros de una mujer a manos de un agente de ICE.

Mujer muere por disparos de agentes del ICE en Minnesota, EFE
Mujer muere por disparos de agentes del ICE en Minnesota / FOTO: EFE

Las autoridades de Minnesota acusaron este jueves al FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. de impedirles acceder a evidencia sobre la mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el miércoles, por lo que denunciaron que las excluyeron del caso.

El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota afirmó en un comunicado que, pese a un acuerdo previo para hacer una investigación conjunta sobre la muerte de la mujer, el FBI reculó al informarles que "ya no tendrían acceso a los materiales del caso, evidencia de la escena del crimen o entrevistas de investigación".

"Sin acceso completo a la evidencia, testigos e información recolectada, no podemos cumplir los estándares de investigación, que la ley de Minnesota y el público demandan. Como resultado, el BCA se ha retirado, renuentemente, de la investigación", indicó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans.

"No tiene jurisdicción"

El anuncio ocurre en medio del choque de versiones de autoridades locales y de la Administración del presidente Donald Trump sobre el deceso de Renee Good, una estadounidense de 37 años que murió el miércoles tras recibir disparos de un agente de ICE mientras ella conducía su vehículo entre protestas contra las redadas en Minneapolis.

Trump tachó a la mujer de "agitadora profesional" y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la acusó de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

Foto embed
Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE - EFE

Noem respondió este jueves en una conferencia que "no han excluido" del caso a la agencia estatal, sino que "no tiene ninguna jurisdicción en esta investigación".

Pero el BCA indicó que su Unidad de Investigaciones "se diseñó para garantizar consistencia, rendición de cuentas y confianza pública, lo que no puede alcanzarse sin cooperación completa y claridad jurisdiccional".

"Esperamos que el FBI realiza una investigación exhaustiva y completa, y que la carpeta de investigación completa se comparta con las autoridades apropiadas de procuración tanto a nivel estatal y federal", manifestó el superintendente Evans.

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Minneapolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicos de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.

*Con información de EFE

