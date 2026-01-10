 Muertos tras deslizamiento en vertedero de Filipinas
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

El colapso de un vertedero en Filipinas deja al menos seis muertos y una treintena de desaparecidos.

Compartir:
CEBU (Philippines), 10/01/2026, - Una vista del área afectada por el deslizamiento en el vertedero de Binaliw, en Cebú, Filipinas
CEBU (Philippines), 10/01/2026 / FOTO: - Una vista del área afectada por el deslizamiento en el vertedero de Binaliw, en Cebú, Filipinas

Al menos seis personas murieron y otras 34 siguen desaparecidas este sábado en Filipinas tras un deslizamiento de tierra registrado el jueves en un vertedero de la ciudad de Cebú, donde los equipos de rescate han atendido a una docena de heridos y buscan a supervivientes entre los escombros.

El alcalde de Cebú, Néstor Archival, indicó a través de Facebook que la búsqueda continúa este sábado, cuando subió de uno a seis el número de cadáveres encontrados en el vertedero de Binaliw, en la región central de Filipinas, que registró persistentes lluvias en las horas previas al incidente.

Las autoridades confirmaron la presencia de señales de vida en zonas específicas, lo que requirió una excavación cuidadosa y continua, así como el despliegue de una grúa de 50 toneladas más avanzada, que se encuentra en camino con escolta policial", señala el escrito.

No han hallado supervivientes

Los rescatistas, que no han hallado supervivientes en las últimas 24 horas, se enfrentan a riesgos como "escombros inestables y riesgos de acetileno, lo que obligó a ajustar el perímetro de seguridad" en este depósito, que se estima que recibe unas mil toneladas de residuos a diario.

El centro comunitario de Cebú (CAPC) indicó el viernes en otro boletín, difundido en Facebook, que siete de los lesionados fueron ingresados en centros de salud.

Cuando se produjo el deslizamiento, "varios empleados" de manejo de residuos quedaron atrapados, por lo que las autoridades han desplegado a más de 300 funcionarios para atender la emergencia, añadió ese escrito.

En el vertedero de Binaliw, gestionado por el sector privado, se registraron deslizamientos menores en 2023, sin que se produjeran víctimas mortales.

La isla de Cebú, donde viven 5,4 millones de personas, fue sacudida en noviembre pasado por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 110 muertos, y por un terremoto en octubre que se cobró la vida de al menos 72 personas.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos