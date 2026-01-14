 Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos violentos
Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentos

"No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza", afirmó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre la megacárcel que tendrá lugar en suelo costarricense.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y su colega salvadoreño, Nayib Bukele / FOTO: Casa Presidencial de El Salvador
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y su colega salvadoreño, Nayib Bukele / FOTO: Casa Presidencial de El Salvador

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y su colega salvadoreño, Nayib Bukele, colocaron este miércoles la primera piedra de una megacárcel inspirada en el modelo implementado por El Salvador, con el objetivo de combatir el crimen organizado "con fuerza" en momentos en que Costa Rica registra cifras históricas de homicidios.

Chaves y Bukele brindaron una conferencia de prensa en el sitio donde se inició la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas.

"No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza, hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Estos criminales no son niños, se graduaron de la universidad del crimen (...) La única forma de solucionar un problema que ya existe es con fuerza, con la fuerza del Estado. Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales", afirmó Bukele.

Millonaria inversión

La futura CACCO, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5 mil 100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades al narcotráfico.

"Costa Rica tiene la bendición de poder resolver este problema antes de que se haga como en El Salvador y eso les va a salvar vidas, economía y sufrimiento. Al final, Costa Rica toma las decisiones y hace las cosas que Costa Rica necesita, pero nuestra experiencia sé que es un insumo importante", agregó Bukele.

Por su parte, Chaves indicó que la población costarricense "debe vivir sin miedo" y que a los "criminales les debe caer todo peso de la ley", por lo que pidió al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa "unirse a la lucha" contra el crimen organizado para modificar el marco jurídico e implementar sanciones más rigurosas.

"Durante años nos vendieron mentiras peligrosas, nos dijeron que el crimen organizado es demasiado complejo para enfrentarlo (...) No es demasiado complejo, para el Poder Judicial y una mayoría en el Congreso, son más importantes los derechos humanos de los presos que los derechos de las víctimas. No ven la secuencia de lo que nos cuentan los datos, la ciencia y análisis de que lo que ocurrió en El Salvador, hoy ocurre aquí", destacó Chaves.

La visita de Bukele ha sido controvertida ya que se realiza en plena campaña política en Costa Rica rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero, en la que la candidata oficialista, Laura Fernández, marcha como líder en las encuestas.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) rechazó el lunes pasado un recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita de Bukele, pero advirtió que el mandatario no puede intervenir en asuntos internos.

"La presencia de Nayib Bukele es importante, es legítima y nos honra, así les contesto a los que han hablado tonterías (...) Es una falta de respeto del Tribunal decirle (a Bukele) venga pero pórtese bien, es una falta de respeto por la cual le pido disculpas", dijo Chaves.

En diciembre pasado, Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, alertando de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

*Con información de EFE

