 El Salvador incauta droga con rumbo a Guatemala
Nacionales

El Salvador incauta cargamento de droga que tendría como destino Guatemala

Durante el operativo fueron detenidos un salvadoreño y un guatemalteco.

Compartir:
Según las autoridades salvadoreñas, el cargamento era trasladado en una lancha que provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala., Ministerio de Seguridad de El Salvador
Según las autoridades salvadoreñas, el cargamento era trasladado en una lancha que provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala. / FOTO: Ministerio de Seguridad de El Salvador

Las autoridades de seguridad de El Salvador incautaron un cargamento de 375 kilogramos de droga en la costa del país centroamericano y que tenía como destino Guatemala, según informó este miércoles 14 de enero en X el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

"La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala", 

precisó Villatoro y apuntó que fueron detenidos el salvadoreño Ubaldo Reyes y el guatemalteco Rony Eduardo Morales.

Según el ministro salvadoreño de Seguridad, que no precisó el tipo de droga decomisada, el cargamento tiene un valor estimado de 9,4 millones de dólares.

Por su parte, el Ejército de Nicaragua rechazó a través de un comunicado "enérgicamente que haya salido de territorio nicaragüense, la embarcación" en la que se halló la droga.

El ministro Villatoro "de manera reiterativa ha afirmado en cuatro ocasiones que dichos cargamentos de droga tienen procedencia de territorio nicaragüense, lo que rechazamos categóricamente, cuando está demostrado que la droga proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales", agregó el comunicado de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua.

Primera incautación de 2026

Este es el primer cargamento incautado por las autoridades salvadoreñas en 2026, mientras que en 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En 2024 fueron decomisadas más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos