Trump en Davos: "Europa no avanza en la dirección correcta"

En el marco de su discurso en el Foro Económico de Davos, en Suiza, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que "Europa no avanza en la dirección correcta".
Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que si EE. UU. cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan, los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.
El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha dominado EE. UU. y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y "inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras".
"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.
Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", pero aseguró que "no lo voy a hacer".
Sobre la OTAN
El presidente Trump aseguró también que EE. UU. no ha obtenido nada de la OTAN y que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia.
"Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo", dijo Trump.
*Con información de EFE