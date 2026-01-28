 Un alcalde de Filipinas sobrevive a un intento de asesinato
Difunden videos del momento en que intentan asesinar a un alcalde

Cámaras registran intento de asesinato contra un alcalde.

Akmad Mitra Ampautan, alcalde de Shariff Aguak, viajaba junto a sus escoltas.
Akmad Mitra Ampautan, alcalde de Shariff Aguak, viajaba junto a sus escoltas. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Videos de cámaras de seguridad comenzaron a circular en redes sociales mostrando el momento en que un grupo armado intentó asesinar a Akmad Mitra Ampautan, alcalde de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindanáo del Sur, Filipinas. El funcionario sobrevivió al ataque, pese al uso de un arma de alto poder.

El atentado ocurrió alrededor de las 6:30 horas del 26 de enero, cuando la camioneta que transportaba al alcalde fue interceptada por sujetos armados que viajaban en una minivan blanca. De acuerdo con las imágenes captadas por un sistema de circuito cerrado, uno de los atacantes disparó un lanzacohetes desde una distancia aproximada de 12 metros. El proyectil no impactó directamente el vehículo, lo que evitó consecuencias fatales para el funcionario.

Tras el fallido disparo, los agresores abrieron fuego contra la caravana. Dos escoltas del alcalde resultaron con heridas leves, confirmó Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo de Mitra Ampautan. El alcalde fue evacuado de inmediato bajo resguardo policial.

Tercer intento de asesinato contra Mitra Ampautan

La Policía Nacional de Filipinas informó que, luego del ataque, se inició una persecución que concluyó horas después en la autopista de Shariff Aguak. Durante el operativo, cuatro de los presuntos atacantes fueron abatidos. En la minivan utilizada en el atentado se localizaron armas de alto calibre, actualmente bajo análisis para determinar su procedencia y posible vínculo con otros hechos violentos.

Este es el tercer intento de asesinato contra Mitra Ampautan en los últimos cinco años. Las autoridades abrieron una investigación para establecer si el ataque guarda relación con atentados previos y para identificar a los responsables intelectuales.

Tras el hecho, el esquema de seguridad del alcalde fue reforzado, mientras equipos forenses procesaron la escena y recolectaron evidencia balística y audiovisual. La región es considerada una de las zonas más sensibles del país por su historial de violencia política.

Ampautan pertenece a una familia ligada a episodios de alto impacto, incluido el caso de la masacre de Ampatuan de 2009, donde murieron 58 personas, entre ellas 32 periodistas.

