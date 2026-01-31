Costa Rica votará entre la continuidad y las alertas sobre el rumbo democrático

Costa Rica acudirá este domingo 31 de enero de 2026 a las urnas para elegir al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030, en un proceso marcado por la confrontación entre la promesa de mano dura contra el crimen y las advertencias de la oposición sobre un posible giro autoritario.
El escenario electoral enfrenta a la candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, quien ofrece dar continuidad al proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, frente a una oposición que insiste en la necesidad de un cambio de rumbo. Las encuestas, cuyo plazo de publicación concluyó el miércoles pasado, ubicaron a Fernández como favorita, incluso con porcentajes que superarían el 40 %, umbral necesario para ganar en primera vuelta.
Heredera política de Chaves
Fernández, politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia y de Planificación, se ha presentado como heredera política de Chaves, un mandatario de alta popularidad, pero con constantes roces con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y medios de comunicación críticos. Su propuesta incluye reformas al Estado y al sistema judicial, así como una política de mano dura contra la delincuencia, para lo cual ha solicitado una mayoría sólida de diputados.
Estos planteamientos han sido cuestionados por candidatos de oposición, quienes califican el proyecto oficialista de autoritario y advierten sobre el riesgo de una "dictadura". Figuras como Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, intensificaron sus mensajes en las horas previas a la jornada electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones aseguró el blindaje del proceso y llamó a la participación masiva para fortalecer la democracia. Un total de 3,7 millones de costarricenses están convocados a votar, con el apoyo de unas 90.000 personas entre fiscales, miembros de juntas receptoras y observadores. La votación se desarrollará de 6:00 a 18:00 horas, y los resultados preliminares se conocerán la misma noche.