 Trump dice que no pedirá disculpas por video que muestra a los Obama como simios
Internacionales

Trump dice que no pedirá disculpas por video que muestra a los Obama como simios

El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del vídeo compartido por Trump.

Compartir:
Captura de pantalla de video compartido por Donald Trump, Captura de pantalla
Captura de pantalla de video compartido por Donald Trump / FOTO: Captura de pantalla

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que no pedirá disculpas por la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017), y la ex primera dama Michelle, fueron retratados como simios y el video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

Un periodista consultó a Trump, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su Administración pediría disculpas por la publicación de este vídeo y el respondió: "no, no cometí ningún error".

El presidente agregó que no va a despedir a la persona que hizo el vídeo, mismo que aseguró no haber visto completo y que el solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight' y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que estaban detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

Foto embed
Trump publica un vídeo en el que aparecen los Obama caracterizados como monos - Foto EFE

El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del vídeo compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea vídeos con inteligencia artificial y memes proTrump.

La eliminación del vídeo es un gesto inusual para Trump, sobre todo después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera horas antes que el enfado generado por el contenido era "indignación fingida".

"Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León", escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video.

La publicación generó críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador negro de Carolina del Sur que es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino.

"Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo", escribió Scott en su perfil en X.

Vía EFE

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos