 VIDEO: Tiroteo escolar en TumbleR Ridge, Canadá, 2026
Internacionales

VIDEO: Tiroteo escolar en Canadá deja al menos 10 muertos

El supuesto autor de la matanza se encuentra entre los fallecidos.

Tiroteo escolar en TumbleR Ridge, Canadá, EFE
Tiroteo escolar en TumbleR Ridge, Canadá / FOTO: EFE

Tragedia en Canadá. Un tiroteo escolar en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, dejó al menos 10 muertos, entre ellos el supuesto atacante, informaron autoridades.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1 mil 150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela, sin vida, a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora horas (locales) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2 mil 400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

"Devastado"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo en la localidad de Tumbler Ridge y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.

Tumbler Ridge es una población de menos de 3 mil habitantes, lo que implica que el tiroteo tiene un fuerte impacto en la pequeña comunidad a la espera de que se revelen las identidades de las víctimas.

*Con información de EFE

