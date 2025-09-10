 Tiroteo en Evergreen High School, en Denver, 2025
Internacionales

Nuevo tiroteo escolar en EE. UU.: Tres heridos en secundaria en Denver

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que dos de los heridos son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Nuevo tiroteo escolar en EE. UU. Al menos tres adolescentes, incluido el supuesto atacante, resultaron heridos este miércoles 10 de septiembre de 2025 tras un tiroteo en una escuela secundaria en la zona metropolitana de Denver, la capital del estado de Colorado.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Jacki Kelley, confirmó que los heridos en el tiroteo son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School, que está ubicada a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver. El Hospital St. Anthony's informó a medios locales de un tercer adolescente herido, del que no reveló detalles.

Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 horas (locales), lo que motivó el despliegue de agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La vocera, no obstante, aseveró que ya no hay peligro en el área.

"Estamos al tanto de la situación trágica ocurriendo cerca de Denver. El FBI está en la escena y en apoyo completo de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos", expuso por su parte el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje publicado en la red social X.

Investigan el incidente

Los heridos fueron trasladados al hospital Common Spirit St. Anhony, en Lakewood, donde permanecen en condición crítica.

La vocera de la Oficina del Alguacil reiteró que desconocen cómo resultó herido el sospechoso, porque las autoridades no dispararon ni usaron sus armas al atender el tiroteo, que se desarrolló en propiedad de la escuela, pero en un área alejada del edificio principal.

Las autoridades investigan reportes que indican que otros cuatro estudiantes habrían resultado heridos, pero sin requerir servicios de emergencias.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, afirmó que "monitorea de cerca la situación en Evergreen High School", donde se desplegaron elementos de la policía estatal. "Los estudiantes deberían poder ir a la escuela de manera segura y sin medio a lo largo de nuestro estado y nación. Todos estamos rezando por las víctimas y la comunidad entera", manifestó Polis en X.

El tiroteo llamó la atención por ocurrir casi al mismo tiempo que el asesinato del comentarista y activista conservador, Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump, tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad en Utah.

EE. UU. ha registrado al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

*Con información de EFE

