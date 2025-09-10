 EE.UU. extradita a guatemalteco por narcotráfico en Colombia
Nacionales

EE. UU. extradita a un guatemalteco involucrado en una red de narcotráfico basada en Colombia

Roberto Girón afronta cargos que implicarían una sentencia máxima de cadena perpetua.

Compartir:
Roberto Carlos Girón Hernández, alias 'El Gordo', enfrenta cargos que implicarían una sentencia máxima de cadena perpetua., Embajada de EE. UU.
Roberto Carlos Girón Hernández, alias 'El Gordo', enfrenta cargos que implicarían una sentencia máxima de cadena perpetua. / FOTO: Embajada de EE. UU.

El Gobierno estadounidense extraditó este miércoles 10 de septiembre al presunto narcotraficante guatemalteco Roberto Carlos Girón Hernández, alias 'El Gordo' o 'RC', quien está acusado de operar para una red de tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia a Centroamérica, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que Girón Hernández, de 49 años, comparecerá este miércoles ante una corte federal en Miami, donde afronta cargos por conspiración para distribuir cocaína con fines de exportación a Estados Unidos, lo que implicaría una sentencia máxima de cadena perpetua.

El caso lo investigan las oficinas de Miami y Guatemala de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, indicó el DOJ en un comunicado, que también reconoció la "valiosa asistencia" que proporcionaron el Departamento de Estado de EE.UU. y el Gobierno de Guatemala.

La embajada estadounidenses en Guatemala publicó un mensaje con relación al caso de 'El Gordo' y resaltó que se trataba de "otra gran extradición" que permitiría que un narcotraficante significativo estuviera en manos de la justicia. También vinculó al sindicado con el Clan del Golfo.

Detención de alias "el Gordo" y vínculos con la red de narcotráfico

El DOJ recordó que Girón Hernández fue detenido el 3 de febrero en Guatemala, cuyo Ministerio Público reportó entonces era "parte de un grupo de narcotraficantes guatemaltecos que, entre 2015 y 2023, desarrollaron fuentes de suministro en Colombia".

Estos traficantes, según las autoridades guatemaltecas, "actuaron como coordinadores de transporte, inversionistas e intermediarios entre las fuentes de suministro y los compradores de grandes cantidades de cocaína".

La investigación también reveló que durante ese tiempo 'El Gordo' "operó como receptor de cargamentos de cocaína que se enviaban desde Colombia a Centroamérica y México, y finalmente a los Estados Unidos".

La detención de Girón Hernández, el quinto presunto criminal detenido en Guatemala este año con orden de extradición a Estados Unidos, despertó la atención en el país centroamericano por ocurrir a pocas horas del arribo del secretario de Estado, Marco Rubio, para reunirse con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos