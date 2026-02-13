 Trump insta a Zelenski a cerrar acuerdo con Rusia y convocar elecciones
Internacionales

Trump insta a Zelenski a cerrar acuerdo con Rusia y convocar elecciones

Las declaraciones de Trump se producen pocos días antes de que se cumpla el cuarto aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania.

Reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, EFE
Reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, a cerrar un pacto con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes de verano.

"Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelenski tendrá que ponerse en marcha", declaró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

El mandatario, que hasta ahora ha fallado en sus intentos de lograr la paz en Ucrania, insistió en que el dirigente ucraniano "tiene que actuar o de lo contrario, perderá una gran oportunidad". El republicano también recordó a Zelenski que "hay que celebrar elecciones antes del verano".

Reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca - EFE

Los comicios en Ucrania, que siguen prohibidos por la ley marcial vigente desde 2022, debían haberse celebrado entre marzo y abril de 2024, pero se aplazaron y aún no se ha fijado nueva fecha.

El diario Financial Times y otros medios han filtrado en los últimos días que Zelenski iba a anunciar una convocatoria electoral esta primavera, presionado por Washington. Sin embargo, el presidente ucraniano ha reiterado que no habrá elecciones hasta que haya un alto el fuego y garantías suficientes de seguridad.

Cuatro años de guerra

Las declaraciones de Trump de este viernes se producen pocos días antes de que se cumpla el cuarto aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

Además, se espera que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúna en algún momento de estos días con Zelenski en el marco de la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich.

*Con información de EFE

