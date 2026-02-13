 VIDEO: Hombre armado con cuchillo intenta atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo, en París
Internacionales

VIDEO: Hombre armado con cuchillo intenta atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo, en París

Según algunos medios, el sospechoso estaba registrado en un sistema específico de seguimiento de los sospechosos de terrorismo.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:

Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar este viernes a gendarmes en el Arco del Triunfo, en París, capital de Francia, pero fue reducido por los agentes, informaron las autoridades y los medios locales.

"Un hombre intentó agredir con un cuchillo a miembros de la Gendarmería, incluyendo a miembros de la banda (de música) que se preparaban para la ceremonia" diaria ante la tumba del Soldado Desconocido en homenaje a la I Guerra Mundial, declaró el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

El ministro aseguró que "este individuo intentó quitarle la vida a un gendarme". Aclaró, además, que esa respuesta se llevó a cabo dentro del marco legal y reglamentario.

La Fiscalía Antiterrorista informó en un comunicado de que se ha hecho cargo de la investigación preliminar de este ataque.

Los hechos tuvieron lugar en el Arco del Triunfo poco después de las 18:00 horas (locales), en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido, y el atacante hirió levemente a un gendarme de la banda de música, según las informaciones.

Un segundo agente, presente en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para reducir al agresor.

"Ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo"

El supuesto atacante, cuya nacionalidad aún no fue difundida, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital en estado crítico, mientras que por ahora no se ha informado de la existencia de más heridos.

El agresor había llamado esta tarde a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de París, para declarar que iba a "cometer un atentado en París contra soldados". El hombre es conocido por haber apuñalado a dos policías en Bélgica en 2012 y se encontraba bajo vigilancia en Francia, según informó TF1.

Según algunos medios, el sospechoso estaba registrado en el Micas (medida individual de control administrativo y vigilancia), un sistema específico de seguimiento de los sospechosos de terrorismo.

En un vídeo difundido por la televisión BFMTV, se puede ver al hombre rodeado de agentes de policía, antes de ser neutralizado por disparos y caer contra un furgón policial.

Al parecer, según los medios, antes de atacar al gendarme herido gritó: "No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo".

En un primer momento se estableció un cordón de seguridad en la zona, aunque el tráfico en esta importante artería vial de la ciudad había vuelto completamente a la normalidad a las 20:00 horas (locales).

La empresa pública de transportes de París (RATP) anunció que la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que pasan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías, ha sido cerrada como "medida de seguridad".

*Con información de EFE

En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitudt
Nacionales

Señalado de embestir a motorista pide salir de prisión; juez rechaza solicitud

01:24 PM, Feb 13
50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín t
Nacionales

50 parejas se casan en boda colectiva antes de San Valentín

12:12 PM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos