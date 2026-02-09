 Timothée Chalamet y su aparente infidelidad en París
Timothée Chalamet se encuentra en el centro de una fuerte polémica, luego de que surgieran rumores de una supuesta infidelidad a su actual pareja, la empresaria Kylie Jenner.

Las especulaciones cobraron fuerza tras la difusión de imágenes que muestran a Timothée Chalamet en París, la capital francesa, junto a la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei, lo que ha puesto en tela de juicio la estabilidad de su mediática relación.

La controversia estalló cuando diversas imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando a Timothée Chalamet saliendo de un hotel en París, seguido de cerca por Anamaria Vartolomei.

La actriz, conocida en el cine europeo, acompañó al protagonista de "Dune" en lo que parecía ser una salida discreta. A pesar de la presencia de la prensa, ninguno de los dos se detuvo a ofrecer declaraciones y continuaron su camino, generando aún más interrogantes.

Según los reportes de medios internacionales, la pareja fue vista conduciendo por las calles parisinas durante aproximadamente una hora.

Posteriormente, regresaron al mismo lugar, aparentemente en un intento por evitar ser captados nuevamente. Este comportamiento, descrito por algunos observadores como "sospechosamente nervioso", ha alimentado las conjeturas sobre la naturaleza de su vínculo.

Cabe destacar que Timothée Chalamet se encontraba en la "Ciudad del Amor" para promocionar su próxima película, "Marty Supreme".

El silencio de los protagonistas

Hasta el momento, ni Timothée Chalamet ni Kylie Jenner han emitido comunicados oficiales respecto a los rumores de infidelidad o una posible ruptura.

Esta falta de declaraciones no es inusual para la pareja, ya que ambos han optado por mantener su relación lo más privada posible desde sus inicios. 

El romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando fueron vistos juntos durante la Semana de la Moda en París.

En 2024 realizaron apariciones públicas donde dejaron ver una faceta más romántica y reafirmaron su vínculo ante los rumores y cuestionamientos de su entorno.

En entrevistas sobre su vida amorosa, ambos respondieron con mesura, insistiendo en que prefieren resguardar los detalles de la relación y centrarse en su vida personal sin comentarios adicionales.

