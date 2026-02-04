 Kim Kardashian causa furor en París con jumpsuit transparente
Farándula

Kim Kardashian paraliza las calles de París al salir en trasparente jumpsuit

La empresaria causó furor con su atrevido atuendo de su nueva colección de Skims en medio de los rumores de un romance con Lewis Hamilton.

Compartir:
Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Kim Kardashian volvió a ser el centro de todas las miradas en París durante la reciente inauguración de la pop-up store de Skims, su reconocida marca de ropa.

La empresaria eligió la capital francesa no solo para lanzar su nueva colección de San Valentín, sino también para posar en atuendos que dejaron claro su dominio tanto del marketing como del estilo propio.

La llegada de Kim Kardashian a la ciudad coincidió con el debut de una cápsula especial de Skims dedicada al amor propio y la sensualidad.

Con la apertura de la tienda efímera, la multimillonaria buscó impulsar el lanzamiento asegurándose de captar la atención tanto de sus fanáticos como de la prensa internacional.

Pocos días antes de aterrizar en la capital francesa, Kim Kardashian fue vista en Londres junto a Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, desatando rumores sobre una posible relación entre ambos. 

La aparición pública del dúo generó especulaciones sobre su vínculo, aunque ninguno confirmó ni negó los rumores. Este revuelo mediático sirvió de antesala para su llegada a París, acaparando la atención global en torno a sus movimientos.

Foto embed
Kim Kardashian - Instagram

Apuesta por la sensualidad y la comodidad

En una de sus primeras apariciones, Kim Kardashian optó por un conjunto en color rosa bailarina, una pieza de la colaboración entre Skims y NikeSkims.

Este look, femenino y con un toque utilitario, encarnó la filosofía de la marca: comodidad, funcionalidad y una estética favorecedora para todo tipo de cuerpo.

Días después, la empresaria asistió a un evento especial en su pop-up parisina mostrando un llamativo outfit de encaje y transparencias de Balenciaga. 

Vestida con un single piece suit, Kardashian confirmó su intención de llevar al límite la propuesta de moda para San Valentín, fusionando audacia y tendencia.

La colección Valentine’s de Skims presenta baby tees decorados con corazones en tonos pasteles y diversas piezas de lencería confeccionadas en encaje. Kim ya había adelantado algunos modelos a través de las redes, apareciendo segura y confiada mientras lucía las prendas en las calles de París. Esta cápsula busca celebrar tanto la sensualidad como el amor propio, permitiendo a cada persona explorar su estilo con autenticidad y confianza.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos