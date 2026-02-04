Kim Kardashian causa furor en París con jumpsuit transparente

Kim Kardashian volvió a ser el centro de todas las miradas en París durante la reciente inauguración de la pop-up store de Skims, su reconocida marca de ropa.
La empresaria eligió la capital francesa no solo para lanzar su nueva colección de San Valentín, sino también para posar en atuendos que dejaron claro su dominio tanto del marketing como del estilo propio.
La llegada de Kim Kardashian a la ciudad coincidió con el debut de una cápsula especial de Skims dedicada al amor propio y la sensualidad.
Con la apertura de la tienda efímera, la multimillonaria buscó impulsar el lanzamiento asegurándose de captar la atención tanto de sus fanáticos como de la prensa internacional.
Pocos días antes de aterrizar en la capital francesa, Kim Kardashian fue vista en Londres junto a Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, desatando rumores sobre una posible relación entre ambos.
La aparición pública del dúo generó especulaciones sobre su vínculo, aunque ninguno confirmó ni negó los rumores. Este revuelo mediático sirvió de antesala para su llegada a París, acaparando la atención global en torno a sus movimientos.
Apuesta por la sensualidad y la comodidad
En una de sus primeras apariciones, Kim Kardashian optó por un conjunto en color rosa bailarina, una pieza de la colaboración entre Skims y NikeSkims.
Este look, femenino y con un toque utilitario, encarnó la filosofía de la marca: comodidad, funcionalidad y una estética favorecedora para todo tipo de cuerpo.
Días después, la empresaria asistió a un evento especial en su pop-up parisina mostrando un llamativo outfit de encaje y transparencias de Balenciaga.
Vestida con un single piece suit, Kardashian confirmó su intención de llevar al límite la propuesta de moda para San Valentín, fusionando audacia y tendencia.
La colección Valentine’s de Skims presenta baby tees decorados con corazones en tonos pasteles y diversas piezas de lencería confeccionadas en encaje. Kim ya había adelantado algunos modelos a través de las redes, apareciendo segura y confiada mientras lucía las prendas en las calles de París. Esta cápsula busca celebrar tanto la sensualidad como el amor propio, permitiendo a cada persona explorar su estilo con autenticidad y confianza.