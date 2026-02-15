Pareja es encontrada sin vida en el interior de un automóvil

Un hombre de 32 años y una mujer de 26 fueron hallados sin vida dentro de un automóvil estacionado en el Sector 107 de Noida, India, durante la mañana del Día de San Valentín. Autoridades locales indicaron que la principal línea de investigación apunta a un posible asesinato, aunque los resultados de las pruebas periciales serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.
Según los informes oficiales, ambos permanecieron incomunicados desde la tarde del viernes, lo que motivó la preocupación de sus familiares. Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir la alerta y encontraron los cuerpos dentro del vehículo, donde también aseguraron un arma de fuego que presuntamente estaba en la mano derecha del hombre.
La pareja mantenía una relación de aproximadamente 15 años. De acuerdo con declaraciones recabadas por la policía, el hombre habría enviado un mensaje a sus familiares indicando: "ella me engañó". Asimismo, su intención de cometer el crimen y responsabilizando a la mujer por la ruptura de la relación; sin embargo, este dato aún no se ha confirmado como prueba concluyente.
El sitio del hallazgo carecía de cámaras de videovigilancia, por lo que los investigadores revisan grabaciones de zonas cercanas para determinar la hora de llegada de ambos y cuánto tiempo permanecieron allí antes de ser encontrados.
Informe de la policía
La subcomisaria adicional de policía de Noida, Manisha Singh, señaló que "a primera vista, parece que el hombre disparó a la mujer y posteriormente se disparó; sin embargo, el informe de la autopsia confirmará si se trató de un asesinato o de otra circunstancia".
Familiares indicaron que la pareja había salido el viernes por la tarde, y que el hombre solía recoger a la mujer en su trabajo. Se conoció también que él había solicitado matrimonio un año antes, propuesta que no fue aceptada formalmente por la familia de la mujer.
El hombre era propietario de un negocio de purificadoras de agua, mientras que la mujer trabajaba en una empresa privada. La policía continúa recabando testimonios, evidencia pericial y resultados de autopsia y análisis balísticos para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.