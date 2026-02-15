 Pareja es encontrada sin vida en el interior de un automóvil
Internacionales

Pareja es encontrada sin vida en el interior de un automóvil

Pareja hallada muerta en automóvil en Noida genera investigación policial.

Compartir:
Pareja fallecida en vehículo. , Redes sociales.
Pareja fallecida en vehículo. / FOTO: Redes sociales.

Un hombre de 32 años y una mujer de 26 fueron hallados sin vida dentro de un automóvil estacionado en el Sector 107 de Noida, India, durante la mañana del Día de San Valentín. Autoridades locales indicaron que la principal línea de investigación apunta a un posible asesinato, aunque los resultados de las pruebas periciales serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Según los informes oficiales, ambos permanecieron incomunicados desde la tarde del viernes, lo que motivó la preocupación de sus familiares. Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir la alerta y encontraron los cuerpos dentro del vehículo, donde también aseguraron un arma de fuego que presuntamente estaba en la mano derecha del hombre.

La pareja mantenía una relación de aproximadamente 15 años. De acuerdo con declaraciones recabadas por la policía, el hombre habría enviado un mensaje a sus familiares indicando: "ella me engañó". Asimismo, su intención de cometer el crimen y responsabilizando a la mujer por la ruptura de la relación; sin embargo, este dato aún no se ha confirmado como prueba concluyente.

El sitio del hallazgo carecía de cámaras de videovigilancia, por lo que los investigadores revisan grabaciones de zonas cercanas para determinar la hora de llegada de ambos y cuánto tiempo permanecieron allí antes de ser encontrados.

Informe de la policía 

La subcomisaria adicional de policía de Noida, Manisha Singh, señaló que "a primera vista, parece que el hombre disparó a la mujer y posteriormente se disparó; sin embargo, el informe de la autopsia confirmará si se trató de un asesinato o de otra circunstancia".

Familiares indicaron que la pareja había salido el viernes por la tarde, y que el hombre solía recoger a la mujer en su trabajo. Se conoció también que él había solicitado matrimonio un año antes, propuesta que no fue aceptada formalmente por la familia de la mujer.

El hombre era propietario de un negocio de purificadoras de agua, mientras que la mujer trabajaba en una empresa privada. La policía continúa recabando testimonios, evidencia pericial y resultados de autopsia y análisis balísticos para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

En Portada

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capitalt
Nacionales

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratónt
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

07:17 AM, Feb 15
Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonast
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

08:54 AM, Feb 15
Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vezt
Farándula

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

07:22 AM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCSeguridadredes socialesSuper BowlEstados UnidosSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos