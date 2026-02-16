 Descarrila tren en Suiza por una avalancha, febrero 2026
Descarrila tren en Suiza por una avalancha, dejando varios heridos

En la zona del accidente, las autoridades locales han declarado un alto riesgo de avalanchas de nieve (nivel cuatro en una escala de cinco).

Descarrila tren en Suiza por una avalancha, EFE
Descarrila tren en Suiza por una avalancha / FOTO: EFE

Al menos cinco personas resultaron heridas al descarrilar un tren este lunes en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, debido a una avalancha de nieve que bloqueó las vías poco después de la salida de un túnel, según informó la policía local.

El tren, un RegioExpress de la compañía regional BLS AG, que transportaba a 29 personas y circulaba entre las localidades de Goppenstein y Hohtenn, descarriló hacia las 07:00 horas (locales), en una jornada de intensas nevadas en esa zona de montaña.

El accidente ferroviario en Suiza obligó a interrumpir la línea por varias horas, de acuerdo con la compañía nacional de trenes suizos (CFF por sus siglas en francés).

Descarrila tren en Suiza por una avalancha - EFE

Tareas de atención y rescate

Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencia, sin ser necesaria su hospitalización, y el resto de pasajeros continuaron el trayecto en autobús, indicó la policía valesana.

También participaron en las tareas de atención bomberos y personal sanitario y ferroviario, agregó la nota policial, señalando que la Fiscalía de Suiza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de este accidente.

Valais, el cantón donde se ha producido el accidente, es una zona principalmente alpina, en el curso alto del río Ródano, y es el mismo en el que un incendio en un bar la pasada Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana causó un total de 41 muertos y al menos 115 heridos, según las autoridades.

*Con información de EFE

