Dónde se verá el eclipse solar del martes 17 de febrero de 2026

Este martes 17 de febrero tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año: un eclipse solar anular, conocido popularmente como "Anillo de Fuego".
Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, aunque sin llegar a cubrirlo por completo. Como resultado, queda a la vista un halo luminoso alrededor del contorno lunar, formando el característico anillo brillante que da nombre al fenómeno.
La etapa anular total, la más impactante del evento, solo podrá apreciarse desde sectores remotos del planeta. La franja de visibilidad plena tendrá cerca de 616 kilómetros de ancho y atravesará áreas aisladas de la Antártida y del océano Antártico. Debido a que la trayectoria se extiende por latitudes muy australes y zonas con escasa presencia humana, el espectáculo completo quedará prácticamente limitado a bases científicas y expediciones en la región.
Según el portal especializado Earthsky.org, el fenómeno podrá observarse principalmente desde estaciones científicas que operan durante todo el año en la Antártida, como la Estación de Investigación Concordia y la Estación Mirny, ubicada en la Tierra de la Reina María, al este del continente.
¿A qué hora ocurre el eclipse?
Más allá de la estrecha franja anular, el eclipse se manifestará de forma parcial en distintas regiones del hemisferio sur, entre ellas el sur de América del Sur, el sur de África y amplias zonas del Atlántico y del Índico meridional.
En la Isla Rey Jorge, perteneciente al archipiélago de las Shetland del Sur, el oscurecimiento alcanzará el 83 % alrededor de las 10:12 horas (locales). En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el fenómeno será visible a las 06:17 horas (locales), con un 11 % del Sol cubierto.
En el resto del sur africano y en el extremo sur de la Patagonia, la cobertura será menor y, de acuerdo con estimaciones científicas, no superará el 40 % en su punto máximo.
En Argentina, el eclipse también se presentará de manera parcial y podrá apreciarse principalmente en el sur del país, especialmente en la ciudad de Ushuaia. Otras localidades patagónicas como Río Gallegos y El Calafate también tendrán visibilidad del evento, aunque con menor intensidad a medida que se avanza hacia el norte, informa Clarín.
¿Y para Guatemala?
Según cálculos astronómicos publicados por medios especializados, para Guatemala el eclipse solar anular del 17 de febrero iniciará alrededor de 03:56 horas (locales) y finalizará a eso de las 08:27 horas (locales).
No obstante, en nuestro país el eclipse no será visible de forma directa, ya que, como se explicó previamente, el fenómeno solo tendrá visibilidad parcial en regiones del hemisferio sur y la fase anular completa se dará en zonas muy australes como la Antártida.