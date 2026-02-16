 ONU: Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad
ONU: Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad

Los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. "revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes", indicaron nueve relatores y expertos de la ONU.

Archivos de Epstein, EFE
Archivos de Epstein / FOTO: EFE

Los archivos de Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y menores de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente "crímenes de lesa humanidad", declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.

Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de EE. UU. "sugieren la existencia de una empresa criminal global" y "revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes", indicaron en un comunicado conjunto.

Los archivos de Epstein contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a "todos los tribunales nacionales e internacionales competentes" a enjuiciar los presuntos crímenes.

Estos se cometieron "en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo", denunciaron los firmantes.

Archivos de Epstein - EFE

Piden investigación independiente

Solicitan, ante ello, una investigación independiente e imparcial para determinar cómo tales crímenes pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado de tiempo.

"Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores", señalaron, y agregaron que "nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley".

Los expertos lamentaron por otra parte "graves fallos" en la divulgación de los archivos de Epstein, lo que supuso la divulgación de información sensible acerca de las víctimas.

"El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización", por lo que muchas podrían sentirse revictimiazadas o sometidas a manipulación, denunciaron.

Entre los expertos firmantes figuran la relatora sobre violencia sobre violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem) y sus homólogas sobre derecho a la privacidad (Ana Brian Nougrères) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero).

*Con información de EFE

