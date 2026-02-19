 Discurso de Trump en primera reunión de la Junta de Paz
Trump dice que su Junta de Paz "supervisará" la ONU para que "funcione bien"

El presidente estadounidense habló durante su intervención en la primera reunión de la Junta de Paz, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU.

Discurso de Trump en primera reunión de la Junta de Paz
FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este jueves que su Junta de Paz prácticamente "supervisará" a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que "necesitan ayuda".

"Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien", aseguró Trump durante su intervención en la primera reunión de su entidad, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU.

El mandatario estadounidense insistió en que su Junta se encargará de fortalecer la ONU, que a su juicio tiene un "potencial tremendo".

"Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Vamos a ayudarlos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables", añadió.

EFE

Críticas a la ONU

Al comienzo de su intervención, Trump señaló que, desde la reunión fundacional de su entidad en Davos, Suiza, están trabajando muy de cerca con las Naciones Unidas, y mostró su intención de conversar con el secretario general del organismo, António Guterres, cuando concluya el encuentro.

El mandatario reiteró sus críticas a la ONU al considerar que debería haberse implicado más en la resolución de conflictos de lo que ha hecho hasta ahora. "No han estado a la altura de las ocho guerras. Ni siquiera hablé con ellos sobre una de ellas, y debería estar hablando con él sobre todas", dijo.

Sobre su intención de fortalecer las Naciones Unidas, consideró que forman parte de la organización "gente muy buena que puede hacer un buen trabajo".

La mayoría de los miembros fundadores de la Junta de Paz son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

EFE

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán". "Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido", dijo en referencia a la reticencia de algunas naciones a participar en el organismo impulsado por el estadounidense.

El pasado enero, Guterres afirmó que la Junta es, por ahora, "amorfa", y que la respalda "estrictamente" para su labor en la Franja de Gaza.

Al primer encuentro de la Junta de Paz celebrado este jueves en Washington asisten líderes y representantes de más de 40 países, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

*Con información de EFE

