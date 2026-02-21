PayPal confirma exposición de datos de clientes.

PayPal confirmó una filtración de datos que afectó a un grupo limitado de usuarios y que derivó en transacciones no autorizadas, según reportes divulgados este 21 de febrero de 2026 por medios internacionales especializados en tecnología y seguridad digital.
De acuerdo con la información publicada, el incidente estuvo relacionado con un fallo en un servicio específico de la plataforma, lo que permitió que terceros accedieran a datos personales durante varios meses. Entre la información potencialmente expuesta se encuentran nombres, direcciones de correo electrónico, números telefónicos y otros datos asociados a perfiles financieros.
Usuarios de PayPal afectados por filtración
Como consecuencia, algunos usuarios reportaron movimientos de dinero no reconocidos en sus cuentas. La compañía indicó que, tras detectar la irregularidad, bloqueó el acceso indebido, inició una investigación interna y procedió a restablecer las contraseñas de las cuentas impactadas como medida preventiva.
Asimismo, PayPal aseguró que emitió reembolsos en los casos donde se confirmaron transacciones no autorizadas y notificó directamente a los clientes afectados. También recomendó activar la verificación en dos pasos y reforzar las medidas de seguridad digital.
La empresa sostuvo que el incidente fue contenido y que se han implementado acciones adicionales para fortalecer sus sistemas. El caso vuelve a poner bajo escrutinio la seguridad de las plataformas de pago electrónico y la vulnerabilidad de los datos financieros en entornos digitales.