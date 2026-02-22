 Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo en Jalisco
Internacionales

Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo federal en Jalisco

Fuentes federales de México confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del CJNG.


Matan a “El Mencho” en operativo federal en Jalisco., Redes sociales.
Matan a “El Mencho” en operativo federal en Jalisco. / FOTO: Redes sociales.

El presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo federal de alto nivel realizado en Jalisco el 22 de febrero de 2026. Autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de Oseguera Cervantes, identificado como uno de los criminales más buscados del país y líder del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación, organización dedicada al narcotráfico, extorsión y otros delitos de crimen organizado en México.

El operativo se llevó a cabo en el estado de Jalisco, donde fuerzas federales desplegaron acciones de inteligencia y seguridad para localizar al capo. Tras confirmarse la muerte del presunto líder criminal, se desató una ola de violencia en varios estados del país. Se reportaron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques contra comercios en regiones de Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, generando temor entre la población y provocando la movilización inmediata de fuerzas de seguridad.

Hechos violentos 

En Guanajuato, las autoridades de seguridad informaron afectaciones en al menos seis municipios, aunque hasta el momento no se reportaron personas lesionadas durante los hechos violentos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que se activó el código rojo en la entidad y se estableció una mesa de seguridad en coordinación con autoridades federales y estatales para reforzar el control en las zonas afectadas.

El gobierno mexicano mantiene vigilancia especial en las regiones donde se registraron los ataques, mientras continúan las investigaciones sobre el operativo y las posibles reacciones de células criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades de seguridad señalaron que la situación permanece en desarrollo y se mantiene el despliegue de fuerzas armadas y policiales para evitar nuevos episodios de violencia en el territorio nacional.

