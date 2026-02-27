 Honduras designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en EE. UU.
Internacionales

Honduras designa a un nuevo embajador en EE. UU.

El primer mes del Ejecutivo de Honduras ha estado marcado por la sintonía con el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien respaldó públicamente la campaña de Nasry Asfura.

Roberto Flores Bermúdez, nuevo embajador en EE. UU., Cancillería de Honduras
Roberto Flores Bermúdez, nuevo embajador en EE. UU. / FOTO: Cancillería de Honduras

Honduras designó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como su nuevo embajador en EE. UU., un nombramiento que coincide con el primer mes en el puesto del nuevo presidente hondureño, Nasry Asfura, con una gestión marcada por el fortalecimiento de la relación con Washington.

El nuevo funcionario, un diplomático de carrera que ha ejercido como canciller y ya había ocupado el puesto de embajador de Honduras en EE. UU., juró el cargo en una ceremonia ante la titular de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, informó la institución en redes sociales.

Flores Bermúdez fue nombrado nuevamente en Washington en respuesta "a la visión del presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país", indicó la Cancillería de Tegucigalpa.

Señaló, además, que con su nombramiento se "fortalece la presencia diplomática de Honduras en uno de sus principales socios estratégicos y comerciales, en un momento clave para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral".

Sintonía

El primer mes del Ejecutivo ha estado marcado por la sintonía con el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien respaldó públicamente la campaña de Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Esa buena relación con Trump se ratificó el 7 de febrero en un encuentro en Mar-a-Lago, que, según el Gobierno hondureño, buscó relanzar la agenda bilateral de comercio e inversiones.

*Con información de EFE

