 José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras
Deportes

José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras

El nuevo técnico de Honduras, de 55 años, integró la selección de España en el Mundial de Francia 98 y en la Eurocopa de Países Bajos de 2000.

José Francisco Molina, nuevo técnico de la Selección de Honduras
José Francisco Molina, nuevo técnico de la Selección de Honduras / FOTO: Redes sociales

La Federación de Futbol de Honduras (FFH) anunció este viernes la contratación del exguardameta español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial de 2030.

"Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra selección nacional. Nuevo camino. Nueva ilusión", indicó la FFH en un escueto comunicado en redes sociales.

Molina, de 55 años y natural de Valencia, integró la selección de su país en el Mundial de Francia 98 y en la Eurocopa de Países Bajos de 2000, y ha sido elegido por la FFH para que también sea el director deportivo de las selecciones hondureñas, puesto que ya ocupó en la Real Federación Española entre 2018 y 2022.

En el imaginario español es recordado sobre todo por su periplo en el Atlético de Madrid, siendo el guardameta del equipo durante el histórico ‘doblete’ de 1995-96, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic al frente del banquillo.

Como entrenador, Molina hizo el año pasado historia en la Superliga India al conseguir que un equipo, en su caso, el Mohun Bagan, revalidara el título (League Shield).

El exjugador de equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo y Levante, que con anterioridad dirigió en la cantera del Villarreal y en su primer equipo, en el Getafe B, el Kitchee de Hong Kong, el Atlético Calcuta y el Atlético de San Luis, consiguió que su equipo fuera el más sólido durante toda la temporada regular.

Molina aseguró entonces que el secreto de ese éxito fue la unidad: "Para ganar un título hay que ser un equipo. No se trata solo de tener once jugadores. Tenemos que ser un equipo, juntos. Todos tienen que sentirse importantes dentro del equipo".

Con Molina, según las autoridades del fútbol hondureño, se buscará un trabajo a largo plazo para que el país apueste por la clasificación a un cuarto mundial, después de los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Honduras, con el colombiano Reinaldo Rueda, no pudo lograr la clasificación al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pese a que antes logró el boleto al de Sudáfrica 2010.

El primer partido de Molina con la selección de Honduras será contra Perú, el 31 de marzo, en la ciudad española de Leganés.

*Información EFE.

