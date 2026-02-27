 Guatemala: Nueve detenidos por narcotráfico en 2026
Nacionales

Guatemala suma este año nueve detenidos por narcotráfico pedidos en extradición por EE.UU.

La captura más reciente es la de Audías Juncos Vásquez, alias Cachetes.

Audias Juncos Vásquez, presunto narcotraficante capturado con fines de extradición hacia EE. UU., PNC
Audias Juncos Vásquez, presunto narcotraficante capturado con fines de extradición hacia EE. UU. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han capturado a nueve personas pedidas en extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico en lo que va de 2026, informaron este viernes fuentes oficiales.

La captura más reciente es la de Audías Juncos Vásquez, alias Cachetes, de 28 años, detenido por las autoridades en las últimas horas en el departamento de San Marcos, fronterizo con México.

El operativo se llevó a cabo en un sector del barrio Alegre, municipio La Blanca, donde fue interceptado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la Fiscalía, Juncos Vásquez es requerido por una corte del Distrito Medio de Florida por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de ser transportada a EE.UU., así como por complicidad en la fabricación y distribución de dicha droga.

Las investigaciones vinculan al detenido con una organización criminal transnacional que operaba desde 2022 entre México y Guatemala, y lo identifican como el presuntamente el responsable de reclutar marinos guatemaltecos para misiones de contrabando de estupefacientes por vía marítima.

Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

Audias Juncos Vásquez fue detenido en un operativo en San Marcos.

Combate frontal al crimen organizado

Con el reciente arresto de Juncos Vásquez, Guatemala suma 15 capturas de personas con fines de extradición durante lo que va de 2026, de las cuales nueve están vinculadas directamente al tráfico de drogas.

"Estas acciones demuestran la efectividad de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen transnacional", publicó el Ministerio de Gobernación en sus cuentas oficiales.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por carteles internacionales como puente estratégico para el traslado de cargamentos de droga desde Suramérica hacia Estados Unidos.

En 2025, el país centroamericano detuvo a 19 personas reclamadas por EE.UU. por narcotráfico, una cifra igual a los arrestos registrados por el mismo motivo en 2024.

