 Pentágono dice que han conseguido un cambio de régimen en Irán
Internacionales

Jefe del Pentágono dice que han conseguido un cambio de régimen en Irán

"Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso", dijo el jefe del Pentágono en rueda de prensa.

Compartir:
Conflicto entre EE. UU. e Irán, EFE
Conflicto entre EE. UU. e Irán / FOTO: EFE

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo este lunes que la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto "interminable".

Hegseth indicó que la operación 'Furia Épica', iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, es la "más letal, más compleja y más precisa de la historia".

"Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso", agregó el jefe del Pentágono en rueda de prensa.

Insistió en que los ataques son realizados "con precisión, de forma abrumadora", y agregó que a medida que avanza el conflicto, las capacidades de EE. UU. "se fortalecen y las de Irán se debilitan".

"Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas", advirtió Hegseth, quien reiteró que Trump y su Gabinete "se desvivieron" por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba largas para "ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles".

"Esto no es Irak. Esto no es interminable. (...) Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares", dijo Hegseth.

"Algo de tiempo"

En la misma rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán "llevarán algo de tiempo" para alcanzar los objetivos, requerirán "trabajo penoso" y esperan nuevas bajas entre sus tropas.

EE. UU. confirmó este lunes que un cuarto militar murió a causa de las heridas recibidas durante los "ataques iniciales" de la operación 'Furia Épica', lanzada para acabar con el régimen iraní.

*Con información de EFE

En Portada

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSEt
Nacionales

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSE

11:30 AM, Mar 02
TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitost
Nacionales

TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitos

09:58 AM, Mar 02
Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)t
Nacionales

Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)

09:11 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos