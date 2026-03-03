 Trump advierte a Irán que es "demasiado tarde" para negociar
Internacionales

Trump advierte a Irán que es "demasiado tarde" para negociar

El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de una escalada en Oriente Medio.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar, pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red Truth Social, junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.

El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de una escalada en Oriente Medio desde que Washington inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas.

Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Sin negociaciones

Trump ya había dicho en una entrevista con The Atlantic que los iraníes querían hablar con él para detener la guerra.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró el lunes que no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a EE. UU., después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo".

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán, Washington cerró sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes, y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y el Yemen.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

*Con información de EFE

