Trump ofrece escolta militar para cruzar Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno ofrecerá escolta militar y seguros seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz.
"Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de EE. UU. (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)", escribió Trump en su red social, Truth Social.
El republicano añadió que "estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras" y que "de ser necesario, la Armada de EE. UU. comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible".
Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial. Teherán ha llegado a amenazar con atacar cualquier buque que intente cruzar ese estrecho, lo que ha desatado gran preocupación por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas y subida de primas que encaran las navieras.
Francia pide coalición para asegurar vías marítimas
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió la formación de una coalición para preservar las vías marítimas esenciales, tras la amenaza a la circulación por el estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio, al tiempo que anunció un refuerzo de su dispositivo militar en la región.
En un discurso televisado a la nación, el jefe del Estado alertó de lo peligrosa que supone la situación creada por los bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán, que desaprobó por haberse efectuado al margen del derecho internacional, pero atribuyó a Teherán la responsabilidad última por su programa militar y por apoyar a varias milicias en la región. "La historia nunca llora a los verdugos de sus pueblos. No se echará de menos a ninguno", afirmó Macron.
La intervención de EE. UU. e Israel, y la reacción de Irán, ha generado nuevas amenazas iraníes al estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, mientras que "el Canal de Suez y el mar Rojo están también bajo tensión y amenazados", dijo.
Frente a ello, Macron afirmó que Francia "ha lanzado la iniciativa para construir una coalición internacional con el fin de reunir los medios, incluidos los militares, para reabrir y asegurar el tráfico en estas vías marítimas esenciales para la economía mundial".
Para ello, anunció el envío a la región del portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que actualmente participa en unas maniobras en el mar Báltico, lo que supone un gesto importante para reforzar el dispositivo militar francés en la región.
Macron insistió en que Francia tiene "intereses económicos que preservar" y que este conflicto amenaza con provocar "profundas perturbaciones" en el precio del petróleo y del gas.
*Con información de EFE