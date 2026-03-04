Impacto de ataques en Irán en el aumento de precios del petróleo

El mercado internacional de petróleo se encuentra en alerta máxima tras el estallido de la "guerra preventiva" con Irán, una situación que ha provocado un inmediato y significativo aumento en los precios tanto del crudo como de la gasolina a nivel global. Los ataques recientes han impulsado el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos a casi 3 dólares por galón, con expectativas de incrementos aún mayores en los próximos días. La reacción del mercado fue contundente: el petróleo Brent avanzó un 8% y el WTI registró su mayor salto en un solo día desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.
El aumento en los precios se aceleró a raíz de la interrupción del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo, y tras los bombardeos a infraestructuras claves como la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita y ataques a otros puntos neurálgicos en la región del Golfo.
Alza inmediata en los precios de la energía
De acuerdo con analistas del sector, la gasolina podría subir entre 5 y 10 centavos diarios durante los próximos días si la situación en el Golfo Pérsico no se estabiliza. Los precios mayoristas de la gasolina ya mostraron un aumento del 4% y los futuros del diésel, un sorprendente 12%. "Claramente hay un indicio de pánico. Los mayoristas temen enfrentarse a aumentos masivos", advirtió Tom Kloza, asesor de Gulf Oil.
Históricamente, la gasolina sube en esta época debido al aumento estacional de la demanda, pero el conflicto con Irán ha acelerado esos incrementos y amenaza con marcar un récord en los precios si las tensiones continúan. Aunque todavía es incierto hasta dónde podrían llegar estos aumentos, algunos especialistas advierten que el impacto en los mercados puede sentirse en cuestión de días.
Infraestructura y rutas energéticas bajo amenaza
La escalada bélica con Irán no solo afecta al transporte y producción de crudo. El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz está paralizado y navieras como Maersk suspendieron operaciones en la zona por temor a nuevos ataques. Según Kloza, no sería necesario un cierre total del estrecho: basta con que operadores y aseguradoras decidan evitar el área para disparar los costos y complicar el comercio energético global.
Irán lanzó también ataques a infraestructuras energéticas en Kuwait y Qatar. La refinería de Ras Tanura sufrió daños parciales, mientras que QatarEnergy detuvo su producción de gas natural licuado por un ataque y se reportaron daños en una refinería kuwaití. Esta situación impactó de inmediato el precio del gas natural en Europa, con un salto superior al 43%, aunque los expertos descartan, por el momento, un escenario tan extremo como el de la crisis energética de 2022.
Reacciones en los mercados y potenciales efectos políticos
Tras los ataques, el precio del barril Brent superó los 82 dólares y el WTI alcanzó máximos no vistos desde junio. Sin embargo, el incremento posterior fue menor al inicialmente pronosticado. Los analistas consideran que la magnitud y duración del conflicto tendrán consecuencias directas sobre la estabilidad política y económica global.
Las tensiones influyeron también en los mercados bursátiles. Las acciones de grandes petroleras como Shell, BP y TotalEnergies subieron más del 5%, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió hasta ubicarse en su nivel más bajo desde febrero.
En Estados Unidos, el alza de los precios de los combustibles amenaza con tener un impacto directo en la economía y el costo de vida, especialmente para sectores como el transporte, la agricultura y los hogares que dependen del fuelóleo para calefacción. Los expertos advierten que este contexto podría influir en la percepción de los votantes de cara a las próximas elecciones, dada la preocupación por la asequibilidad de la energía.
Irán y sus reservas de petróleo
Las reservas de petróleo de Irán son las terceras más grandes del mundo. Posee alrededor del 13 % de las reservas mundiales. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para 2024 Irán contaba con un total de 209 mil millones de barriles de crudo.
Venezuela (303 mil millones) y Arabia Saudita (267 mil millones) son los países que lideran dicho listado. Seguidos por Iraq (145 mil millones), Emirados Árabes Unidos (113), Kuwait (102), Rusia (80), Libia (48), Estados Unidos (45), entre otros.