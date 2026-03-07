 ¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump?
Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda".

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región", declaró el mandatario durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles.

De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó el mandatario.

Atacará las redes del narcotráfico incluso "con más intensidad"

El republicano prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso "con más intensidad" de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela.

En el mismo discurso, el mandatario señaló que México es el "epicentro de la violencia de los carteles" y se burló de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque, dijo, que ha rechazado la ayuda estadounidense para combatirlos.

Los asistentes a la cumbre son los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry 'Tito'0 Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

