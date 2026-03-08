 Explosión en discoteca deja más de 30 heridos en Perú
Internacionales

Explosión en discoteca deja más de 30 heridos

Videos muestran terror de asistentes durante explosión en discoteca.

Video capta el instante de la explosión en discoteca durante concierto., Captura de pantalla video de X.
Una explosión en el interior de la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, norte de Perú, dejó la madrugada del sábado 7 de marzo a más de 30 personas heridas, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban del concierto del grupo de cumbia Amor Rebelde. Según el gobierno regional de La Libertad, la explosión ha sido catalogada como un "atentado", y actualmente se realizan investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.

Un video difundido por el canal Sol TV Perú, de Trujillo, muestra el momento en que un fuerte estallido provoca alarma entre los asistentes.

Víctimas y atención médica

El gerente regional de Salud, Alberto Florián, informó que 33 personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado grave. La mayoría de los lesionados presenta heridas por esquirlas, y entre los afectados se encuentran dos menores de edad. Las víctimas fueron trasladadas a dos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Trujillo y la provincia de La Libertad se encuentran entre las zonas más afectadas por el crimen organizado en Perú. Desde marzo de 2025, la región permanece en estado de emergencia debido al aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

La explosión se produce en un contexto de crisis de seguridad en el país. Según datos policiales, durante 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron un 19% a nivel nacional.

Las autoridades regionales aseguraron que continúan con las acciones de investigación y atención para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población.

