 Trump afirma que la guerra en Irán terminará "pronto"
Internacionales

"Cuando quiera que termine, terminará", afirmó Trump.

Donald Trump haciendo un gesto
Donald Trump haciendo un gesto / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra en Irán terminará "pronto" porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.

"Cuando quiera que termine, terminará", afirmó Trump en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios.

El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de EE. UU. e Israel "va viento en popa".

"Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible", aseveró Trump.

Foto embed
Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca y detrás de él la bandera de EE. UU. - EFE

El mandatario también afirmó este miércoles que EE. UU. ha destruido "en una sola noche" casi todos los buques de Irán encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", insistió.

Guerra en Irán

La operación, bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', sirvió para asesinar en su primer día al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La Administración de Trump sostiene que el objetivo es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, pero no ha ofrecido un cronograma claro ni la duración que puede tener el conflicto.

Trump, que hizo campaña en 2024 en contra de involucrar a EE. UU. en guerras en el exterior, podría verse afectado en las elecciones de medio mandato de noviembre por este conflicto, en el que han muerto siete militares estadounidenses y ha aumentado el precio de la gasolina debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

*Con información de EFE

