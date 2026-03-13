Trump cree que Rusia está ayudando a Irán en la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cree que Rusia está ayudando "un poco" a Irán en la guerra. "Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?", aseguró Trump en una entrevista a Fox News Radio.
El presidente republicano vinculó la ayuda que presta EE. UU. a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Teherán.
"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)", continuó Trump. "Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también".
Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según diversos medios estadounidenses, como The Washington Post y CNN.
Sin embargo, la guerra en Ucrania centraría, según las mismas fuentes, el grueso de los esfuerzos militares y económicos de Rusia, por lo que la ayuda a Irán sería puntual y limitada.
En este sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que Rusia y China "no son realmente un factor" en la guerra con Irán.
Por su parte, la República Islámica ha apoyado a Rusia con el suministro de drones para la guerra de Ucrania iniciada en febrero de 2022.
Consecuencias de la guerra
La intervención de EE. UU. en Irán ha dejado 14 militares estadounidenses fallecidos y alrededor de 140 han resultado heridos, según las últimas cifras.
Otra de las consecuencias del ataque, que está generando mucha controversia incluso en entornos próximos a Trump, es la inestabilidad económica y el alza del precio del petróleo.
*Con información de EFE