 Trump cree que Rusia está ayudando a Irán en la guerra
Internacionales

Trump cree que Rusia está ayudando "un poco" a Irán en la guerra

Donald Trump vinculó la ayuda que presta EE. UU. a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Irán.

Compartir:
Cumbre Trump-Putin en 2018, EFE
Cumbre Trump-Putin en 2018 / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cree que Rusia está ayudando "un poco" a Irán en la guerra. "Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?", aseguró Trump en una entrevista a Fox News Radio.

El presidente republicano vinculó la ayuda que presta EE. UU. a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Teherán.

"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)", continuó Trump. "Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también".

Foto embed
Donald Trump haciendo un gesto - EFE

Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según diversos medios estadounidenses, como The Washington Post y CNN.

Sin embargo, la guerra en Ucrania centraría, según las mismas fuentes, el grueso de los esfuerzos militares y económicos de Rusia, por lo que la ayuda a Irán sería puntual y limitada.

En este sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que Rusia y China "no son realmente un factor" en la guerra con Irán.

Por su parte, la República Islámica ha apoyado a Rusia con el suministro de drones para la guerra de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Consecuencias de la guerra

La intervención de EE. UU. en Irán ha dejado 14 militares estadounidenses fallecidos y alrededor de 140 han resultado heridos, según las últimas cifras.

Otra de las consecuencias del ataque, que está generando mucha controversia incluso en entornos próximos a Trump, es la inestabilidad económica y el alza del precio del petróleo.

*Con información de EFE

En Portada

Pandillero del Barrio 18 evade custodia y se fuga del hospital Rooseveltt
Nacionales

Pandillero del Barrio 18 evade custodia y se fuga del hospital Roosevelt

01:05 PM, Mar 13
Aeronave se accidenta en Sololá; tripulantes resultan ilesost
Nacionales

Aeronave se accidenta en Sololá; tripulantes resultan ilesos

12:27 PM, Mar 13
CIDH insta a observar estándares en elección de operadores de justicia en Guatemalat
Nacionales

CIDH insta a observar estándares en elección de operadores de justicia en Guatemala

02:03 PM, Mar 13
Jornada 13 tendrá duelos directos por el liderato y el no descensot
Deportes

Jornada 13 tendrá duelos directos por el liderato y el no descenso

02:43 PM, Mar 13
La Liga de Futsal de Guatemala definió a su campeón t
Deportes

La Liga de Futsal de Guatemala definió a su campeón

01:01 PM, Mar 13

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos