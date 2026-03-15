 Suspenden vuelos a Dubai tras ataque de Irán
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Suspenden vuelos a Dubai tras ataque de Irán

Ataque con drones provoca incendio cerca del Aeropuerto de Dubái y suspende operaciones.

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Ataque con drones provoca incendio y suspende vuelos en Dubái, Captura de pantalla video de X.
Ataque con drones provoca incendio y suspende vuelos en Dubái / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un ataque con drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái provocó un incendio de grandes dimensiones y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas, informaron autoridades locales este domingo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió luego de que drones presuntamente vinculados a fuerzas iraníes impactaran en un área cercana al aeropuerto, considerado uno de los principales centros de conexión aérea en Medio Oriente. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

En un comunicado, las autoridades de Dubái indicaron que los equipos de emergencia respondieron de inmediato para controlar el incendio y garantizar la seguridad en el área.

Las autoridades están respondiendo a un incendio resultante de un incidente relacionado con drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái. Todas las medidas necesarias se están tomando para asegurar la seguridad de todos", señalaron.

Aerolínea Emirates se pronuncia 

Tras el incidente, la aerolínea Emirates informó que todos los vuelos de llegada y salida fueron suspendidos de forma temporal mientras se evalúa la situación. La compañía pidió a los pasajeros no acercarse al aeropuerto y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

La seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones es nuestra mayor prioridad y no será comprometida", señaló la aerolínea, cuya principal base de operaciones se encuentra en el aeropuerto afectado. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen del ataque y determinar el alcance de los daños.

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