Petro denuncia que Ecuador está bombardeando Colombia; Noboa lo niega

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.
"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.
La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.
En su denuncia hecha el lunes, sobre el hallazgo de la bomba, Petro manifestó que "van muchos estallidos" y dijo que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.
El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra". "La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió Petro.
Ecuador lo niega
El presidente de Ecuador negó este martes estar bombardeando Colombia durante las operaciones militares lanzadas en zonas fronterizas contra el crimen organizado y la minería ilegal, y acusó al país vecino de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, 'Fito', además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.
En un mensaje en redes sociales, Noboa respondió a la denuncia vertida por Petro. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa al afirmar que, junto a la "cooperación internacional", están "bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".
Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la "guerra" que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado, lo que aparentemente incluye bombardeos y uso de explosivos contra viviendas e inmuebles supuestamente usados por las organizaciones criminales.
Al mismo tiempo, se han desplegado grandes ofensivas contra la minería ilegal en zonas fonterizas de Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.
"Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de 'Fito', que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", concluyó Noboa.
"Cuerpos calcinados"
Petro aseguró este martes que los bombardeos de Ecuador en la frontera con han dejado "27 cuerpos calcinados" y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración que dio Noboa.
"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió Petro en X.
El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador "no parecen ser ni de los grupos armados" porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él "no ha dado esa orden".
*Con información de EFE