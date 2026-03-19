 Trump bromea sobre Pearl Harbor para explicar la importancia de atacar a Irán por sorpresa
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Trump bromea sobre Pearl Harbor para explicar la importancia de atacar a Irán por sorpresa

"No conviene dar demasiadas señales", explicó el presidente Donald Trump durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

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Donald Trump en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump en la Oficina Oval / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, recurrió este jueves, durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a un chiste sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por "sorpresa" y por eso no avisó a sus aliados.

"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción, y lo hemos hecho con gran contundencia, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó Trump a un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara por adelantado al país asiático o a los aliados europeos sobre los bombardeos contra Irán.

"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó entonces Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió el estadounidense.

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Donald Trump, durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi - EFE

Tema delicado

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawai en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de EE. UU. en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2 mil 400) en suelo nacional.

Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en la medida de lo posible en el marco de su relaciones diplomáticas.

El comentario de hoy recuerda a otros episodios similares de Trump con líderes europeos.

El pasado enero, el presidente estadounidense dijo en el Foro Económico de Davos que sin la ayuda de EE. UU. en la II Guerra Mundial la gente de esa cómuna germanófona de Suiza (país que además fue neutral en el conflicto) y el resto de Europa estarían "hablando alemán".

Durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el año pasado, Trump también dijo que los desembarcos aliados del Día D en Normandía no supusieron "un día agradable" para los germanos.

Merz se apresuró a aclarar que los alemanes celebran el éxito de esa operación, que resultó clave para la derrota del nazismo y para poner fin al conflicto en Europa.

*Con información de EFE

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