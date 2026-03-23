 Accidente de avión militar en Colombia deja muertos, 2026
Internacionales

Accidente de avión militar en Colombia deja ocho muertos y más de 80 heridos

El accidente ocurrió a las 09:50 horas (locales), cuando la aeronave, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar.

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Accidente de avión militar en Colombia, EFE
Accidente de avión militar en Colombia / FOTO: EFE

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, el general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de "48 heridos que han sido rescatados".

El gobernador indicó durante una rueda de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, como dijo el comandante de la FAC, entre las que se encontraban "112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías".

Asimismo, indicó que varios de los lesionados ya han sido trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

El accidente ocurrió a las 09:50 horas (locales), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

"Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto", explicó el general Silva.

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Accidente de avión militar en Colombia - EFE

Labores de rescate

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de EE. UU., que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

Las labores de rescate se desarrollan con apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio, en una zona selvática y de difícil acceso a la que solo se puede llegar por vía aérea o fluvial.

La FAC desplegó un operativo de evacuación con el envío de un avión ambulancia, así como aeronaves con capacidad para el traslado masivo de heridos, entre ellas un avión C-130 con 50 camillas y un Casa 295 con 24 camillas.

Asimismo, la institución enviará un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico adicional para la clasificación y evacuación de los heridos.

*Con información de EFE

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