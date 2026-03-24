vVIDEO. Rusia ataca el centro de Leópolis

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VIDEO. Rusia ataca con drones el centro de Leópolis

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, difundió imágenes de un dron ruso impactando el centro de Leópolis.

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En el que resultaron heridas al menos 22 personas. , Captura de pantalla
En el que resultaron heridas al menos 22 personas. / FOTO: Captura de pantalla

Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 22 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales.

El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales.

Otro dron impactó en los pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en una calle concurrida cerca del centro.

"Hasta ahora, en los hospitales de Leópolis hay 22 heridos de diversa gravedad", señaló el alcalde en Telegram.

El jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskí, señaló por su parte que al menos una vivienda privada y objetos de infraestructura crítica también fueron alcanzados en otras tres partes de la provincia.

"Rusia está atacando un centro urbano concurrido a plena luz del día", reaccionó en la red social X la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ante el ataque con drones de diseño ruso-iraní.

La jefa de Gobierno señaló que "solo la fuerza, sanciones inflexibles y acciones decisivas pueden detener a Rusia".

"Rusia ha atacado brutalmente la parte central de Leópolis, una ciudad de valor cultural excepcional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco", subrayó a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, en un comunicado.

Instó al director general de la Unesco, Jaled al Anani, "a responder de inmediato al crimen y adoptar una postura clara".

"Rusia está haciendo lo mismo que el régimen iraní en Oriente Medio, pero en el corazón mismo de Europa. Rusia está demostrando su condición de Estado terrorista", subrayó Sibiga.

El ministro señaló que Rusia también ha "aterrorizado" otras ciudades de Ucrania ese mismo día, con oleadas de drones Shahed atacando igualmente Ternópil, Vínnitsa, Ivano-Frankivsk, Zhitómir, Zaporiyia, Dnipró y otras ciudades, que causaron múltiples heridos y víctimas.

La gobernadora de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onishchuk, informó de dos fallecidos y cuatro heridos -entre ellos un niño de seis años- en el ataque ruso.

Por otra parte, según la jefa de la Administración Militar de la Región de Vínnitsa, Natalia Zabolotna, dijo en las redes que una persona falleció y otras 13 resultaron heridas en el ataque contra esta provincia.

Además, según el Servicio Estatal de Emergencias, en Zhitómir, una niña de 12 años resultó herida.

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Vía EFE

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