 Prófugo se disfrazaba de Spider-Man para ocultar historial
Internacionales

Prófugo, señalado de serios delitos, se disfrazaba de Spider-Man para pedir dinero y evadir la justicia

Un hombre disfrazado de superhéroe fue arrestado en un control policial luego de constatar que enfrentaba una orden de captura por delitos graves.

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Momento de la captura de prófugo disfrazado de Spider-Man, Captura de video
Momento de la captura de prófugo disfrazado de Spider-Man / FOTO: Captura de video

Un hombre buscado por la justicia se disfrazaba de Spider-Man para trasladarse libremente por las calles. Sin embargo, en un hecho que llamó la atención de los ciudadanos, fue detenido durante un control policial rutinario que reveló su condición de prófugo. El sujeto, de 28 años, trabajaba como artista callejero, haciéndose pasar por el popular superhéroe para entretener a transeúntes y turistas, lo que facilitaba que pasara inadvertido mientras tenía vigente una orden de captura.

La intervención policial comenzó como un procedimiento habitual: los agentes, enfocados en tareas preventivas, se acercaron al hombre para solicitarle su identificación. El hecho ocurrió en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Al verificar sus datos en el sistema, detectaron inmediatamente que sobre él pesaba una orden de arresto vigente, emitida por un tribunal local en relación al delito de amenazas condicionales.

No tardaron en proceder con la detención en plena vía pública. La escena, atípica debido al atuendo del detenido, pronto captó la atención de quienes circulaban por la zona y de los usuarios de redes sociales, donde el video que registró el momento se viralizó rápidamente.

Antecedentes policiales acumulados

De acuerdo con información oficial, el individuo registraba múltiples antecedentes policiales. Entre los delitos anotados en su historial destacan homicidio frustrado, amenazas, riñas y desórdenes públicos.

Las autoridades recalcaron que el hombre utilizaba su actividad como personaje de ficción para obtener ingresos en la vía pública y, al mismo tiempo, evadir el radar de la policía. Esto convirtió el caso en un fenómeno que rápidamente generó conversación tanto en la comunidad local como en las redes sociales.

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Decisión judicial pendiente

Luego de la detención, el sospechoso fue trasladado ante la justicia, donde un tribunal deberá determinar las medidas cautelares o sanciones que enfrentará. Mientras tanto, el episodio no solo dejó perplejos a los habitantes de Valparaíso, sino que también provocó un intenso debate digital sobre el inusual modus operandi del detenido.

El registro audiovisual del arresto, compartido inicialmente en plataformas sociales, continúa circulando y generando reacciones. Este curioso caso pone en evidencia las estrategias empleadas por algunos prófugos para intentar eludir a la ley y subraya la importancia de los controles preventivos en espacios públicos de alta concurrencia.

Las autoridades no descartan que el sujeto haya utilizado su disfraz en otras ocasiones para operar desapercibido, mientras resta esperar la resolución judicial sobre su futuro inmediato.

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